Hispano Suiza Gran Tursimo Coupé de 2010 – Un showcar de 750 ch sur base d’Audi R8 V10

La première mondiale du concept car Hispano Suiza Gran Turismo Coupé (GTC) au salon automobile de Genève 2010 a été largement saluée et a marqué la renaissance du nom Hispano Suiza, notamment dans marché des automobiles de luxe de hautes performances. Ce showcar roulant était basé sur la première génération de l’Audi R8 V10. Une petite série de modèles devant être fabriqué, ce véhicule resta à l’état de concept car.

Histoire d’Hispano Suiza

Hispano Suiza est surtout connue pour ses voitures de luxe d’avant la Seconde Guerre mondiale et ses moteurs d’avions. La marque, fondée par l’ingénieur suisse de génie Marc Birkigt et des investisseurs espagnols au début du siècle dernier, a même influencé Ettore Bugatti lors de la construction de ses premières voitures. Birkigt a excellé dans tout ce qu’il a fait – allant des voitures de luxe aux moteurs pour avions et bateaux. Bien que considéré comme un constructeur de voitures de luxe, Hispano Suiza était en fait la première marque automobile à produire en masse des voitures de sport dans le monde. La performance, la qualité et l’innovation sont ce que représente l’entreprise, dans le temps et dans le futur. Les voitures étaient parmi les véhicules les plus rapides, les plus élégants et les plus prestigieux accessibles à quelques personnes fortunées de l’époque. Avec Rolls Royce, Bugatti, Bentley et Maybach, Hispano Suiza figurait parmi les meilleurs fabricants d’automobiles hautes performances et exclusives.

La cigogne volante, marque symbolique du constructeur, a été reprise de l’insigne d’escadron du pilote de chasse français Georges Guynemer : son avion de chasse était propulsé par un moteur Hispano Suiza très avancé et il a peint la cigogne comme emblème de l’escadron sur le côté de son avion de chasse. L’emblème est devenu la statuette du bouchon de radiateur des voitures Hispano Suiza de l’époque.

Le marché espagnol de l’automobile se révélant trop petit pour la marque originaire de ce pays, des usines en France – d’abord à Levallois-Perret en 1911 puis en banlieue parisienne à Bois-Colombes, ont été créées. Paris était alors le lieu incontournable des constructeurs automobiles. Une voiture était le symbole du statut ultime et la France menait avec les États-Unis la production mondiale de voitures au début des années 1900. C’était l’une des décennies les plus riches, exubérantes et extravagantes et Paris était numéro un en matière de style et de sophistication. C’est également vrai pour l’industrie automobile parisienne. Il ne s’agissait pas de savoir qui pouvait tirer le meilleur parti, mais qui pouvait faire la meilleure voiture.

Paris était l’endroit où certaines des voitures les plus séduisantes et les plus belles jamais construites ont été construites.

La dernière voiture Hispano Suiza a quitté l’usine de Paris en 1938, qui a fermé peu après. En 1968, l’équipementier aéronautique Snecma (aujourd’hui faisant partie du Groupe Safran) a pris le contrôle d’Hispano Suiza, l’usine Hispano Suiza Bois-Colombes devenant une division de l’entreprise.

L’usine espagnole a poursuivi ses activités automobiles jusqu’en 1944. Marc Birkigt s’est ensuite spécialisé dans l’industrie de l’armement. Il est décédé en 1953, avec près de 150 brevets à son actif.

Des décennies après la disparition de l’entreprise, sa réputation de constructeur de voitures luxueuse et avant-gardiste n’a jamais cessée. Les survivantes continuent à ravir les collectionneurs et passionnés d’automobile.

Au début des années 2000, des concept cars Hispano Suiza ont été créés via la société espagnole Mazel Engineering : les HS21, K8 et HS21-GTS. La HS21 est un coupé 2 places de luxe créé en 2000, suivi en 2001 par le modèle K8 qui est un gros coupé à 4 portes antagonistes et 4 places puis en 2002 par le concept HS21-GTS ressemblant aux prototypes des 24 Heures du Mans. Ces concept cars n’ont jamais débouché à des modèles de série.

Renaissance de la marque automobile en Suisse

La société Hispano Suiza Automobilmanufaktur AG a été fondée à Baar (en Suisse) en 2010 par Erwin Leo Himmel. Elle perpétue l’héritage de La Hispano-Suiza, Fábrica de Automóviles S.A., fondée en 1904, qui a été l’une des marques automobiles légendaires du début du XXe siècle et qui a connu ses jours de gloire en France.

Erwin Himmel est un designer automobile autrichien de renommée internationale. Il a dirigé la transformation d’Audi devenant un constructeur automobile haut de gamme et sportif et a donné le rythme à Lamborghini, Bentley et Bugatti. Deux de ses créations les plus remarquables sont le concept Audi quattro Spyder de 1991 et la Jaguar BlackJag de 2004. Le concept car Jaguar – combinant sportivité, style et élégance – a été créé par M. Himmel quand il était le PDG de Fuore Design.

Erwin Himmel a déclaré : « J’ai obtenu les droits européens pour Hispano Suiza en 2010. Entre-temps, je possède également les droits sur nos marchés clés mondiaux. La marque historique dormait depuis près de huit décennies et le domaine était sur le point de devenir public. Étant un grand admirateur de Marc Birkigt, l’ingénieur suisse qui a cofondé la marque, j’ai redonné vie à la marque avec le Gran Turismo Coupé en 2010. Mon entreprise, l’Hispano Suiza Automobil Manufaktur AG a également été fondée en 2010 dans le seul but de ramener la gloire de la marque. »

Erwin Himmel s’est associé à un autre designer automobile de renom – le français Olivier Boulay. M. Boulay était l’ancien designer en chef de Mercedes, ayant notamment créé les modèles Maybach. Il a également conçu des modèles stratégiquement importants pour Porsche.

Hispano Suiza GTC de 2010

Inspiré par Ferdinand Piëch, Erwin Himmel a décidé de poursuivre la voie ouverte par Marc Birkigt tout en respectant ses valeurs. M. Himmel a déclaré : « Avec leurs visions, les deux [Marc Birkigt & Ferdinand Piëch] ont été des génies de leur temps et tous les deux, en particulier Piëch, ont beaucoup influencé ma carrière. Leur maxime était «tout est possible», un trait que j’admire et qui m’a inspiré pour faire revivre Hispano Suiza. »

La voiture est une superbe combinaison de design sans compromis, de performances de conduite suprêmes, d’exclusivité et de perfection technique. La Hispano Suiza Gran Turismo Coupé présente des normes ultimes d’ingénierie et de savoir-faire de haute précision alliées à la technologie de pointe Lamborghini / Audi. C’est d’ailleurs l’Audi R8 V10 Coupé de première génération qui a servi de base à ce showcar aux lignes surprenantes.

Dotée d’une technologie de structure en aluminium et d’une carrosserie en fibre de carbone légère mais aussi extrêmement solide, la Hispano Suiza Gran Turismo Coupé offre d’excellentes performances sur la route tout un alliant un très grand confort. Offrant fiabilité et facilité d’entretien, cette voiture avait pour vocation une utilisation quotidienne.

Bien que basé sur l’Audi R8 V10, le moteur V10 de 5,2 l d’origine Lamborghini à injection directe a reçu un traitement de la part du préparateur MTM (spécialisé Audi) : adjonction de 2 turbos afin de fournir une puissance de 750 ch (550 kW) à 8 200 tr/min et un couple de 700 Nm à 6 650 tr/min via une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports et 4 roues motrices. Le 0 à 100 km/h est atteint en 3,4 s et la vitesse maximale est de 340 km/h.

A l’origine, ce modèle devait être produit en petite quantité (25 à 50 unités par an), ce qui ne fut pas le cas. En 2019, Hispano Suiza a dévoilé un autre modèle : la Maguari HS1 GTC développant 1 085 ch (798 KW) à 8 200 tr/min et 1 050 Nm à 6 650 tr/min, basé sur l’Audi R8 V10 de seconde génération.

Photos : 4Legend.com / Hispano Suiza / DR