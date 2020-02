Audi Le Mans quattro de 2003 – Coulisses de sa conception

L’Audi Le Mans quattro est la première voiture de son genre : une voiture de sport haute performance aussi à l’aise sur route pour une utilisation quotidienne dans une ambiance luxueuse que sur circuit. Elle a été développée dans des conditions de secret absolu, selon la philosophie d’Audi selon laquelle même un show-car doit être proche de la réalité et pleinement fonctionnel. Onze mois seulement se sont écoulés entre les premières esquisses de design et ses débuts sensationnels au salon automobile de Francfort 2003. Le concept de la voiture indiquait la direction qu’ont pris les développements futurs d’Audi, avec sa combinaison d’un design stimulant et de l’ensemble du savoir-faire automobile et technique de la marque. Mais comment naît un show-car comme l’Audi Le Mans quattro?

Notre première source d’information est Dirk Isgen, ancien responsable du développement de concept cars chez AUDI AG.

Il a déclaré : « Après le Pikes Peak quattro et le Nuvolari quattro, c’est le troisième concept car Audi à apparaître cette année [2003]. C’est la preuve de notre futur idiome formel et de la politique de modèle de la marque. C’est une voiture de sport pur-sang à moteur central, concept qui offre pour la première fois les caractéristiques techniques de la voiture de compétition victorieuse – l’Audi R8 – pour une conduite sur route. Vous pouvez imaginer que nous sommes doublement satisfaits lorsque les fonctionnalités innovantes de haute technologie sur une voiture comme celle-ci s’avèrent bien fonctionner et que la voiture peut être conduite. »

L’Audi Le Mans quattro possède certainement un grand nombre de nouvelles caractéristiques techniques, par exemple son éclairage innovant à LED, sa structure de cadre en aluminium avec une carrosserie renforcée en fibre de carbone et en matériau composite, son affichage numérique du cockpit, le moteur V10 biturbo de 5,0 litres à injection directe essence FSI et le nouveau concept de suspension magnétique Audi – toutes les technologies visionnaires qui sont bien plus qu’un aperçu d’un avenir lointain, car elles peuvent être échantillonnées en pratique dans ce concept car.

Il n’a fallu que onze mois à l’équipe pour concevoir et construire cette voiture avec sa technologie de pointe de haute qualité. Ce calendrier serré était un rêve et un cauchemar à la fois pour la petite équipe de développement constituée par le chef de projet global Bernhard Voll (technique) et les chefs de projet Rüdiger Kiehn (design), Frank Lamberty (design extérieur) et Jens Sieber (design intérieur).

Lamberty a commenté : « Assumer la responsabilité d’une voiture complète est une perspective très attrayante, mais avec un calendrier comme celui-ci, la pression et le stress sont beaucoup plus sévères. Vous devez apprécier ce que vous faites! »

Pour le projet Le Mans quattro, une équipe de base de huit employés Audi a été nommée, comprenant deux spécialistes techniques et six designers, mais avec le soutien supplémentaire de nombreux experts d’une grande variété de services internes Audi. A titre de comparaison, le temps de développement nécessaire pour une voiture de série est de l’ordre de 36 mois, et exploite toute la capacité en personnel disponible dans un grand groupe industriel. Pour l’Audi Le Mans quattro, les designers et les ingénieurs disposaient de moins d’un tiers de ce temps.

Sieber se souvient : « C’est comme si le processus de création de produit était accéléré, comme un vieux film. »

Bernhard Voll nous rappelle cependant que seule une petite équipe efficace serait en mesure de respecter un délai aussi serré : « Nous avons pu prendre des décisions rapidement et directement, puisque nous travaillions tous dans une grande salle, chaque membre de l’équipe était normalement disponible tout le temps et il n’y avait pas de niveaux de hiérarchie multiples à prendre en compte. » Son collègue Lamberty est d’accord : « La nécessité de prendre des décisions rapides était beaucoup plus grande en raison de cette énorme pression du temps, et nous avons donc pu obtenir des résultats tangibles beaucoup plus rapidement. »

La course était lancée quand, en octobre 2002, le Directoire d’AUDI AG a décidé de faire construire le showcar. Une équipe venait de terminer l’étude du concept Pikes Peak pour le salon de Detroit 2003, une autre travaillait dur sur la voiture d’exposition Nuvolari quattro pour Genève 2003. Les instructions de la commission au développement et au design des concepts étaient néanmoins claires : « Développer un modèle de supercar à moteur central ». Le projet a reçu le code de développement interne «F03», qui signifie «Francfort 2003» – en d’autres termes, le concept-car du salon automobile de Francfort 2003. Les deux projets précédents avaient été codés de la même manière : U03 (pour les États-Unis) et G03 (pour Genève).

Pour reprendre les termes du chef de projet technique Voll : « Il était clair dès le départ que ce que l’on recherchait était une voiture de sport hautes performances adaptée à une utilisation quotidienne. Une machine de conduite ultime, certes, mais qui ne demande aucun sacrifice en termes de confort et de convivialité. Une voiture tout aussi capable de descendre chez le coiffeur et d’y stationner pendant une heure ou deux. Comme vous pouvez l’imaginer, cela a été tout un défi pour nous. »

Un tableau d’images a été utilisé pour compiler une «personnalité» pour l’Audi Le Mans quattro. Des attributs tels que la capacité de compétition, le luxe, la haute technologie, le design et l’aptitude au quotidien ont été affichés sur le tableau sous forme de motifs photo associatifs, avec le groupe cible visé, le style de vie du conducteur et la pertinence historique de la voiture (par exemple, son affinité avec des voitures de course Auto Union).

Après des discussions sur la stratégie avec le Dr Martin Winterkorn, ancien président et membre du conseil d’administration d’Audi en charge du développement technique, la première présentation a eu lieu fin octobre 2002, avec des dessins et des croquis montrés au conseil d’administration, après quoi le concept de base de la voiture – son ‘package’ a été finalisé. Après cela, une compétition créative a été organisée entre les stylistes d’Audi Design au siège de la société à Ingolstadt et ceux de l’Audi Design Center de Munich.

Lamberty a ajouté : « De telles compétitions sont très difficiles pour toutes les personnes impliquées. Cinq équipes ont soumis des projets, mais bien sûr, un seul a pu être choisi. Mais les membres de ceux qui ont perdu ont été invités à rejoindre l’équipe de développement finale. »

Avec la base technique et le positionnement comme spécification de travail, la tâche suivante consistait à « donner à la voiture un look appétissant » (mots de Lamberty). À la mi-novembre 2002, trois designs extérieurs possibles étaient toujours à l’étude, mais la conception intérieure avait déjà été approuvée. Pendant deux semaines, de vastes ensembles de données CAO (conception assisté par ordinateur) ont été compilés et transmis aux ordinateurs de haute performance.

En décembre 2002, le centre de réalité virtuelle (VR) d’Ingolstadt a pu projeter ses premières visions animées du Le Mans quattro sur un «powerwall» de six mètres de large et 2,25 mètres de haut. La voiture commençait à prendre forme, ne serait-ce que sous forme virtuelle pour le moment. En utilisant les données CAO pour les trois versions restantes de la carrosserie, des modèles en argile à l’échelle 1: 4 ont été formés et présentés au Conseil d’administration peu avant Noël. Le choix s’est porté sur la plus sportive de ces versions. Les designers d’Audi Sport ont d’ailleurs soutenu le projet avec leur expertise spécifique en sport automobile, tout comme les employés du Centre de soufflerie à Ingolstadt, du centre de l’Aluminium et du développement des moteurs à Neckarsulm, ainsi que de Lamborghini et Cosworth Technology.

Pour des raisons de confidentialité, la voiture elle-même n’a pas été construite dans l’usine d’Ingolstadt mais chez l’un des fournisseurs de modélisme d’Audi non loin de la ville. Le secret a bien sûr été une préoccupation majeure tout au long du processus de création du projet F03. Tous les membres de l’équipe ont été invités à signer une déclaration de confidentialité distincte uniquement pour ce projet, et se sont engagés à imposer les mêmes conditions strictes de secret à leurs familles, partenaires et collègues. En conséquence, seul un très petit groupe de personnes au sein du groupe restreint était au courant du projet.

Presque tous les composants du Le Mans quattro devaient être fabriqués à la main, en utilisant des méthodes coûteuses et souvent longues.

« Chaque interrupteur, chaque jante de roue devait être usiné à partir de blocs d’aluminium solides! » explique Rüdiger Kiehn.

Presque aucun des composants de la voiture n’est sorti du bac de pièces de série, et presque tous les composants installés sur l’Audi Le Mans quattro sont, comme la voiture elle-même, uniques.

Kiehn a ajouté: « Pour un concept car, il n’est pas nécessaire de permettre l’utilisation de pièces existantes dans une large mesure. Le développement d’un objet de prestige unique de ce type est très différent du développement d’un produit destiné à la production en série. » La tâche du designer est d’explorer les limites absolues de ce que le projet permet, et la tâche des experts techniques est de mettre le tout en conformité avec la réalité et de le rendre capable d’être conduit. Il faut s’attendre à ce que ces différentes approches se heurtent violemment à l’occasion. Comme le dit l’architecte d’intérieur Sieber: « Nous avons naturellement discuté un peu des détails! »

Quoi qu’il en soit:, les deisgners et les ingénieurs ne sont pas seulement élogieux pour la coopération constructive qui a été réalisée, mais aussi pour l’atmosphère hautement collégiale qui régnait au sein de l’équipe.

« Il y avait un fort sentiment de confiance et de motivation remarquable. En effet, nous n’aurions jamais réussi sans cela », explique Voll. Un problème les a tous confrontés : le calendrier terriblement serré. Voll résume cela de façon spectaculaire: « Nous nous sommes battus dur pour gagner même une seule heure où nous le pouvions. »

La petite équipe a travaillé deux jours pendant le développement de la nouvelle voiture et a présenté ses derniers résultats une fois par mois au directoire. Mais c’était une pratique assez courante pour un membre du conseil d’administration de passer personnellement entre les temps et de voir quels progrès étaient en cours.

Jusqu’en avril 2003, les formes et les fonctions étaient toujours sujettes à des changements continus, mais le jour fatidique du «gel du design» est arrivé – le moment où la forme du Le Mans quattro a été finalisée et aucune autre modification n’a été autorisée. Le modèle a été scanné et numérisé. Ces données ont ensuite été utilisées pour produire le matériel d’une version routière de la nouvelle voiture de sport à moteur central.

Le châssis spatial en aluminium avait déjà été construit (en janvier 2003) et le moteur, le train roulant et l’électronique installés (fin février 2003). Viennent ensuite la peau extérieure, l’équipement et les garnitures intérieures, la peinture et de nombreux autres éléments. Il y avait souvent des moments, comme Kiehn l’admet volontiers, « où nous pensions que nous ne pourrions jamais y arriver à temps ». Les dates du salon de Francfort se dessinaient rapidement, et alors qu’en cas d’urgence le démarrage de la production d’une nouvelle voiture peut être reporté pour une courte période, ce n’est malheureusement pas possible lorsqu’il s’agit du plus grand salon automobile du monde.

Enfin, la brève période de trois jours au cours de laquelle l’Audi Le Mans quattro a été entièrement assemblée pour des séances de tournage de photos et de films à Munich et sur le terrain d’essai d’Audi à Neustadt.

Lamberty se souvient : « C’était une sensation fantastique à 5 heures du matin le 9 août, avec le soleil qui venait de se lever et la voiture étant sortie de son transporteur et conduite pour la première fois par ses propres moyens. »

L’équipe du projet n’a reçu à nouveau «leur» voiture pour d’autres travaux essentiels que quelques jours avant que le salon de l’automobile n’ouvre ses portes.

Le 8 septembre 2003, l’équipe du projet F03 a enfin pu déclarer : « On y est! »

Ils se sont tous rendus à Francfort pour assister à la présentation de la F03, un événement presque aussi spectaculaire que la voiture elle-même. Le PDG d’Audi l’a conduit devant un stand de piste spécialement érigé dans une rue de la ville de Francfort fermée à cet effet, et les ampoules se sont éteintes par milliers – un hommage et une récompense appropriés pour onze mois de travail acharné et incessant.

Photos : Audi / 4Legend.com