Le pneu Falken Azenis FK510 en 1ère monte sur l’Audi A1 citycarver

Le constructeur automobile d’Ingolstadt a homologué le pneu Falken Azenis FK510 pour l’Audi A1 citycarver, la déclinaison offroad de la citadine commercialisée depuis l’automne 2019.

Le pneu UHP Falken Azenis FK510 est installé en première monte sur l’Audi A1 citycarver dans la dimension 205/55 R17 dans l’usine espagnole de Martorell.

Le pneu été Falken Azenis FK510, commercialisé depuis 2016, a été testé par des organismes de test indépendants qui lui ont donné à plusieurs reprises les meilleures notes. Plus récemment dans le grand test de pneus été d’AUTO BILD, le pneu Falken Azenis FK510 s’est assuré une place sur le podium en terminant à la troisième place. Les testeurs ont particulièrement apprécié les aspects tels que les propriétés de conduite équilibrées sur sol mouillé et sec ainsi que la tenue de route sportive et dynamique.

Ce pneu technologiquement sophistiqué s’adresse particulièrement aux conducteurs sportifs et modernes et s’adapte très bien pour l’Audi A1 citycarver. Il porte le marquage Audi A0.

« Nous sommes très heureux d’avoir remporté ce contrat », a commenté Christian Stolting, Key Account Manager OE chez Falken Tire Europe GmbH. « La décision d’équiper un autre modèle haut de gamme de nos pneus dans les usines en dit long sur la qualité et l’étendue de nos pneus. »

Photos : 4Legend.com / Falken