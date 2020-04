Audi R8 e-tron quattro concept de 2010

Via l’Audi R8 e-tron quattro, le constructeur aux quatre anneaux a dévoilé une plate-forme technologique Audi e-tron basée sur le R8 lors de la plus importante course de voitures de sport de l’année 2010 : les 24 Heures du Mans. Elle a ensuite pris part à la Silvretta Classic 2010.



Le pilote de course Frank Biela a conduit la voiture de sport haute performance à moteur purement électrique pendant les préparatifs du départ des 24 Heures du Mans, offrant aux fans d’Audi préents un aperçu des futures voitures électriques sportives.

Pas un, mais quatre moteurs életriques (deux par essieu) propulsent l’Audi R8 e-tron quattro, faisant de ce prototype un véritable quattro. Avec 313 ch (230 kW) et 4 500 Nm de couple, le coupé sportif passe de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes.

Le véhicule d’essai électrique au design de l’Audi R8 embarque une batterie située directement derrière les sièges avant afin d’offrir un centre de gravité et une répartition des charges par essieu optimaux.

La spécification des exigences pour le concept de production va bien au-delà de la technologie des batteries et du remplacement d’un moteur à combustion par un système d’entraînement électrique. L’interaction de tous les composants a une influence décisive sur l’efficience, l’autonomie et l’aspect pratique. Avec la plate-forme technologique présentée au Mans, Audi donnait un aperçu du travail de développement déjà réalisé.

Design

Basée sur la R8, cette Audi e-tron a une assise large et puissante. Le trapèze de la calandre à cadre unique domine l’extrémité avant et est flanqué de deux grandes entrées d’air.

1,90 mètres de large, 4,43 mètres de long et 1,25 mètres de haut : ce sont les proportions d’une supercar. L’empattement de 2,65 mètres laisse suffisamment d’espace entre les essieux pour les passagers et la technologie. Les proportions sportives offrent suffisamment d’espace devant l’essieu arrière pour le pack batterie et l’électronique de puissance.

Le pack spécial de la plate-forme technologique Audi e-tron offre une répartition du poids de 42:58 entre les essieux avant et arrière et garantit ainsi un équilibre et une dynamique de conduite parfaits.

La construction légère et systématique est une condition préalable cruciale pour l’efficacité et l’autonomie – et c’est également le cas pour les véhicules électriques. Les ingénieurs de développement Audi s’appuient donc sur une compétence de base de l’entreprise pour l’e-tron. La structure de la carrosserie est basée sur la technologie Audi Space Frame (ASF).

Dynamique de conduite

La répartition normale de la puissance de traction est clairement orientée vers l’essieu arrière. Comme pour une voiture de sport à moteur central, environ 70% de la puissance va à l’arrière et 30% à l’avant. Si un essieu glisse, cet équilibre peut être modifié au moyen des quatre moteurs électriques à commande centrale. Le véhicule électrique d’Audi bénéficie ainsi de tous les avantages de la technologie quattro.

Via les quatre moteurs individuels, qui sont chacun connectés directement à la roue respective via un arbre court, l’e-tron contrôle également la dynamique latérale. Semblables au différentiel sport des véhicules quattro conventionnels, ces moteurs permettent une vectorisation du couple – l’accélération ciblée des roues individuelles et donc une distribution active de la puissance de traction. Cela stimule la dynamique de conduite tout en améliorant simultanément la sécurité de conduite. Le sous-virage et le survirage peuvent être corrigés non seulement par une activation ciblée des freins, mais également par des augmentations précises de la puissance qui ne durent que quelques millisecondes. Le concept car reste extrêmement neutre même sous de grandes accélérations latérales.

Le châssis a des triangles triangulaires doubles sur l’essieu avant et une suspension arrière à liaison trapézoïdale en composants en aluminium forgé – une géométrie qui s’est avérée en sport automobile être la condition optimale pour une agilité élevée, une précision sans compromis et un comportement d’auto-direction défini avec précision. Une configuration tendue a été choisie pour les ressorts et les amortisseurs, mais offre toujours un haut niveau de confort.

La direction directe à crémaillère offre une rétroaction finement différenciée. Son boost électromécanique de direction varie avec la vitesse. À juste titre, le véhicules a des roues de 19 pouces.

Réserve d’énergie

L’unité de stockage d’énergie est chargée avec du courant domestique (230 volts / 16 ampères) via un câble et une prise. La prise est derrière ce qui était le bouchon du réservoir. Lorsque la batterie est complètement déchargée, le temps de charge est compris entre six et huit heures. La recharge en haute tension (400 volts, 63 ampères) se fait en environ 2,5 heures.

La batterie n’est pas seulement chargée lorsque la voiture est à l’arrêt, mais également pendant la conduite via la récupération. Cette forme de récupération d’énergie et de retour à la batterie est déjà disponible aujourd’hui dans un certain nombre de modèles de production Audi. Lors du freinage, l’alternateur convertit l’énergie cinétique en énergie électrique, qu’il injecte ensuite dans le système électrique embarqué.

Concept d’intérieur et de contrôle

L’intérieur évoque une atmosphère de course de luxe. Comme dans le R8, sa caractéristique distinctive est le planche de bord en forme d’un grand arc qui intègre les instruments. Contrairement au R8 de série, l’Audi R8 e-tron quattro dispose d’un écran central entre les deux cadrans principaux du combiné d’instruments indiquant le niveau de récupération et de boost.

Semblable à l’Audi A8 D4, le conducteur de cette voiture de sport haute performance peut sélectionner les différents modes de conduite à l’aide d’une manette basée sur la technologie shift-by-wire.

Un premier pas vers une petite série

Ce premier concept de sportive électrique a évolué en deux ans pour donner naissance au projet Audi F12 « e performance » puis à une petite série dérivée de 10 exemplaires de l’Audi R8 e-tron produits entre 2012 et 2013.

Photos : Audi