Puma lance la collection Porsche Legacy

Le fabricant de vêtements et de chaussures – Puma – propose une nouvelle collection exclusive de vêtements et de chaussures inspirés de la Porsche 911 Turbo.

Rendant hommage à l’héritage des moteurs turbo légendaires de Porsche, la nouvelle ligne allie l’approche subtile de Puma au style avec des références de l’histoire de l’automobile. Les pièces clés incluent le Porsche Legacy Bomber Jacket et un t-shirt avec un grand graphique turbo à l’arrière, un logo sur le devant qui fait un clin d’œil au blason Porsche et une étiquette «Never Lift» tissée dans le col.

La collection comprend également deux paires de baskets : la Porsche Legacy Future Rider, qui comprend une peau en cuir premium avec des touches de couleur et une semelle qui offre une adhérence supplémentaire lors de la conduite; et l’élégant Porsche Legacy Speedcat Lux, qui fusionne l’un des modèles les plus emblématiques de Puma avec un style inspiré de l’ingénierie. Le Speedcat Lux est livré avec une peau en daim de haute qualité et comporte des zones de gravure au laser et de ventilation perforées.

Photos : Puma