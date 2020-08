Audi représentée par 12 pilotes expérimentés aux 24 Heures du Nürburgring 2020

Lorsque les feux de départ des 24 Heures du Nürburgring s’éteindront le 26 septembre 2020, Audi Sport veut se battre pour la sixième victoire au général avec un engagement fort de différentes voitures de courses Audi R8 LMS GT3. Depuis le début du programme de course client en 2009, la marque a déjà remporté cinq fois la classique de l’endurance avec la voiture de sport GT3 : l’Audi R8 LMS. Aucun autre constructeur automobile n’a eu autant de succès durant cette période.

« Nous avons réussi à façonner une époque au Nürburgring en un peu plus d’une décennie. À notre douzième départ, nous voulons maintenant nous battre pour notre sixième victoire au classement général », déclare Chris Reinke, responsable d’Audi Sport customer racing. Comme l’année dernière, les équipes clientes de longue date d’Audi Sport Car Collection Motorsport, Land-Motorsport et Phoenix Racing, ainsi que l’équipe Audi Sport customer racing, se voient confier chacune l’engagement d’une R8 LMS. De plus, la marque attend d’autres entrées d’équipes privées dans différentes catégories.

Au total, douze pilotes professionnels expérimentés qui concourent pour Audi en DTM, en Formule E et en course client se partagent les cockpits des trois voitures. Neuf d’entre eux ont déjà remporté la plus grande course automobile du monde avec l’Audi R8 LMS. La course se déroule chaque année sur une piste longue de 25,378 kilomètres avec environ 150 participants.

Markus Winkelhock est le plus titré d’entre eux avec trois victoires. Comme en 2019, il partage le volant avec Christopher Haase, double vainqueur de l’Audi Sport Team Car Collection. De plus, la nouvelle recrue Mirko Bortolotti et le pilote DTM Robin Frijns sont également à bord. L’équipe Audi Sport de Peter Schmidt avait engagé une R8 LMS dans la course de l’Eifel pour la première fois l’année dernière et a immédiatement terminé troisième.

Audi Sport Team Land a remporté les 24 Heures du Nürburgring pour Audi en 2017. Cette année, l’équipe de Wolfgang et Christian Land sera en compétition avec le champion DTM René Rast et Kelvin van der Linde. Chacun d’eux a déjà remporté la course à une reprise. Ils alternent dans le cockpit avec le double vainqueur Christopher Mies ainsi que le pilote junior Mattia Drudi.

L’Audi Sport Team Phoenix, basée à Meuspath à la vue du Nürburgring, a déjà triomphé à cinq reprises lors de sa course à domicile, dont trois avec Audi – la dernière en 2019. Avec le double vainqueur Frank Stippler ainsi que Dries Vanthoor et Frédéric Vervisch, le chef d’équipe Ernst Moser a trois des quatre vainqueurs de l’année dernière à ses côtés. Nico Müller, finaliste du DTM 2019 et vainqueur 2015 des 24 Heures du Nürburgring, complète le quatuor de pilotes.

Les équipes Audi Sport aux 24 Heures du Nürburgring

Audi Sport Team Car Collection

Mirko Bortolotti/Robin Frijns/Christopher Haase/Markus Winkelhock (I/NL/D/D)

Audi Sport Team Land

Mattia Drudi/Kelvin van der Linde/Christopher Mies/René Rast (I/ZA/D/D)

Audi Sport Team Phoenix

Nico Müller/Frank Stippler/Dries Vanthoor/Frédéric Vervisch (CH/D/B/B)

Photos : Audi