Xenos – L’hyperyacht embarquant une Bugatti Chiron offerte

Le monde du design et du yachting est en pleine effervescence afin de faire évoluer les codes stylistiques et proposer des bateaux pouvant plaire aux riches clients pouvant se payer un yacht à plusieurs millions d’euros. Un nouveau concept de 130 pieds a récemment vu le jour en Italie via Lazzarini Design Studio et son fondateur Pierpaolo Lazzarini : le premier hyperyacht baptisé « Xenos » pouvant sortir de l’eau tel un hydroptère afin de naviguer plus rapidement et embarquant une Bugatti Chiron.

Le concept d’hyperyacht, inspiré des hypercars, n’existait pas avant le concept Xenos. C’est désormais une catégorie au-dessus des superyachts regroupant les yachts à la fois luxueux, rapides, aérodynamiques.

Le Xenos est à ce jour un projet virtuel et dont la production n’est pas encore lancée. Ce hyperyacht de 130 pieds de long (environ 39,6 m) se démarque au premier coup d’oeil par son design en forme de bulle, un thème très cher au designer Pierpaolo Lazzarini.

Ce yacht est le plus rapide au monde, atteignant 90 noeuds (environ 167 km/h) grâce à son design très aérodynamique, ses matériaux légers comme le carbone et l’aluminium, ses puissants moteurs hybrides à hydrojet (au nombre de deux, trois ou quatre selon le choix de l’acquéreur) allant de 7 300 ch à 15 000 ch pouvant être alimentés en électricité de manière autonome (jusqu’à 8 heures sans émission et bruit) via de nombreux panneaux solaires intégrés (conçus par les experts en énergies renouvelables d’Architaly) et enfin un énorme dispositif hydrofoil en aluminium permettant de lever le bateau à hautes vitesses afin de limiter le frottement de l’eau et ainsi moins consommer. Le yacht est également disponible avec une coque conventionnelle.

Le Xenos a un design en forme de goutte d’eau permettant d’offrir un grand espace intérieur configurable et personnalisable selon les goûts des clients et très lumineux via de grandes fenêtres photochromiques qui changent de transparence en fonction de l’intensité de la lumière. La vidéo montre un vaste salon sur le pont supérieur, ainsi que trois suites spacieuses, une cuisine et un salon à l’étage inférieur.

Le bateau est équipé d’une série de dispositifs de sécurité face aux impureté de l’air, notamment pour faire face au Covid-19, comprenant un système de recyclage de l’assainissement de l’air, des scanners thermiques pour surveiller les températures à une distance sûre et des lampes germicides UV-C / UV-V.

Le poste de navigation à l’avant (dont le parebrise peut s’ouvrir) est assez épuré et très technologique, limité à seulement 2 personnes afin de piloter et manœuvrer l’hyperyacht.

A l’arrière, un grand espace de rangements pour les « jouets » et les petites embarcations est prévu.

La dernière folie de ce yacht est de pouvoir embarquer une Bugatti Chiron dans un espace dédié équipé d’un système permettant de débarquer l’hypercar sur un quai.

L’hyperyacht Xenos pourrait voir le jour via une petite production. Son prix est fixé à 32,8 millions de dollars (environ 27,6 millions d’euros) et comprend une Bugatti Chiron.

Photos – Vidéo : Lazzarini Design Studio