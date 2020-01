Audi RS 6 berline C7 – Un modèle unique de 770 ch et 1 135 Nm

L’Audi RS 6 génération C7 n’ayant pas existé en version berline, un préparateur allemand – Ado X Performance – en a fabriqué une en se basant sur une Audi A6 berline 2.0 TFSI. Après seulement 4,5 mois de travaux, l’Audi RS 6 berline est même plus performante que la version break, avec une puissance d’environ 770 ch et un couple de 1 135 Nm.



Ado, créateur et dirigeant de la société de préparation automobile – Ado X Performance, est à l’origine de ce projet un peu fou : créer une Audi RS 6 berline unique à partir d’une A6 2.0 TFSI quattro de 2017 et en utilisant un maximum de pièces d’Audi RS 6 Avant C7.

L’un des plus gros travaux concernait la carrosserie qui devait être élargie, notamment à l’arrière au niveau des ailes comme sur le RS 6 Avant. Les ailes arrière de la version break ont ainsi été découpées, adaptées et soudées sur la berline afin d’avoir le même galbe. Les portes arrière ont aussi été spécialement modelées avec de l’aluminium afin de suivre les lignes de la nouvelle carrosserie plus large et limiter le poids.

Les bas de caisse ont été prélevés sur la version break et installés sans modification.

Un pare-chocs arrière a été spécialement développé pour cette Audi RS 6 berline, intégrant deux sorties d’échappements ovales, signe distinctif des modèles RS. Ce pare-chocs spécifique a été réalisé avec la partie haute d’une A6 berline et le reste du RS 6 Avant. Une fois le travail terminé, on ne se doute pas des 2 semaines de travaux nécessaires à cette adaptation.

A l’avant, le travail a également été réalisé dans les règles de l’art en reprenant des pièces issues du RS 6 Avant s’y installant sans problème. La voiture a ensuite été entièrement peinte dans un vert exclusif au préparateur : le Ado X performance Green.

Le petit moteur 4 cylindres d’origine a fait place au gros V8 biturbo de 4,0 litres issu du RS 6 Avant performance. Grâce à une reprogrammation ABT, le moteur développe dorénavant environ 800 ch et 1 135 Nm.

Le différentiel quattro sport de l’Audi RS 6 a été installé, tout comme le châssis et le freinage. Toute l’électronique et les faisceaux ont aussi été adaptés.

A l’intérieur, les différents éléments spécifiques au RS 6 Avant ont été installés comme le compteur, le levier de vitesse, …

Au final, cette Audi RS 6 berline a été validée par le TÜV allemand et a le droit de rouler sous cette appellation. En seulement 4,5 mois, une simple Audi A6 berline est devenue un modèle unique et très bien réalisé.

Photos : Ado X Performance / DR – Vidéo : Grip