Porsche Charging Service : pratique, rapide et peu coûteux

Juste à temps pour la livraison des premiers véhicules Porsche Taycan en Europe, Porsche a mis en place un puissant réseau de recharge : le Porsche Charging Service comprend désormais plus de 100 000 bornes de recharge électriques AC et DC dans dix pays.

Porsche Destination Charging fournit également environ 1 000 bornes de recharge AC pour les clients d’hôtels, de terrains de golf ou de marinas sélectionnés dans 20 pays. Le chargement est gratuit pour le client Porsche. L’offre ne cesse de croître, et d’autres pays et fournisseurs de points de recharge sont ajoutés. Le réseau de concessionnaires Porsche est également équipé de bornes de recharge haute puissance de 800 volts en Allemagne et à venir dans d’autres pays européens. Plus de 200 parcs de recharge rapide Ionity sont déjà opérationnels le long des autoroutes et des principaux axes de circulation en Europe. D’ici fin 2020, le nombre devrait être d’environ 400. Grâce à l’application Porsche Charging Service, les conducteurs de Taycan pourront recharger leur voiture à un tarif particulièrement bas sur les bornes de recharge 150 kWh : ils ne paieront que 0,33 euro par kilowatt-heure, au lieu de 0,79 euros (tarif sans abonnement ou contrat).

Porsche Charging Service: plus de 100 000 points de recharge dans dix pays

Pendant les trois premières années, le service est inclus pour les clients basés en Allemagne. Le réseau de recharge permet d’accéder à plus de 100 000 bornes de recharge AC et DC en Allemagne, Belgique, Danemark, Finlande, France, Italie, Espagne, Pays-Bas, Suisse et Royaume-Uni. Avec l’application Porsche Charging Service (disponible sous iOS et Android), il est facile de trouver des stations de recharge et de démarrer les processus de charge. De plus, le processus de facturation peut être effectué en utilisant des données de paiement stockées de manière centralisée. Cela se fait dans tous les pays et à un prix standard garanti.

En utilisant l’application Porsche Charging Service, les conducteurs de Taycan ne paieront que 0,33 euros au lieu des 0,79 euros par kilowatt-heure

L’application fournit des informations en temps réel sur l’emplacement et la disponibilité des bornes de recharge ainsi que sur les coûts d’un processus de recharge. À la station de recharge, l’identification doit être assurée par un code QR via l’application ou via la carte de charge Taycan. Les utilisateurs recevront une carte de recharge gratuitement après l’enregistrement du service. Une fonction d’évaluation révèle quand un véhicule a été récemment chargé sur une station de charge et la fiabilité des informations sur le point de charge respectif. Afin de permettre une meilleure planification du processus de charge, l’utilisation quotidienne de la capacité du point de charge est également affichée.

Réseau de charge rapide Ionity avec conditions spéciales pour les clients Porsche

Avec la création de la joint-venture Ionity, le groupe BMW, Daimler AG, Ford Motor Company et le Groupe Volkswagen avec Porsche AG ont ouvert la voie au développement du réseau de recharge rapide le plus puissant pour les véhicules électriques en Europe. Le réseau utilise la norme européenne Combined Charging System (CCS). Grâce à la technologie 800 volts des stations de charge Ionity, le Taycan peut charger à son plein potentiel jusqu’à 270 kW. Lors de l’utilisation du service de charge Porsche, les propriétaires de Taycan paient un prix standard de 0,33 euro par kilowatt-heure – nettement moins que les clients sans contrat.

Photos : Porsche