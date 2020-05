Audi RS Q3 2020 par ABT : 440 ch & 520 Nm

Avec la sortie de la nouvelle génération de l’Audi RS Q3, le préparateur bavarois ABT Sportsline lui a donné un petit coup de boost (440 ch & 520 Nm) au niveau de son moteur 5 cylindres turbo ayant ses origines dans les Audi Ur-quattro et Sport quattro dans les années 1980.

L’Audi RS Q3 passée entre les mains d’ABT Sportsline développe désormais 440 ch (324 kW) contre 400 ch (294 kW) de base. Le couple n’est pas oublié, passant de 480 Nm à 520 nm. Tout cela a été rendu possible via le calculateur additionnel AEC spécialement adapté et testé pour le RS Q3 délivre de seconde génération.

Les performances augmentent en conséquence : vitesse maximale de 285 km/h et 0 à 100 km/h en seulement 4,3 secondes.

De nouvelles jantes en 20 et 21 pouces conçues pour ce modèle sont proposées par le spécialiste Audi : ABT DR, ER-C, FR et GR en 20 pouces et ABT DR en 21 pouces. Le poids des roues est légèrement réduit, ce qui, combiné à l’excellent équilibre, augmente le plaisir de conduire.

Photos : ABT Sportsline