Visites virtuelles du Porsche Museum en direct sur Instagram

Pour la 43e journée internationale des musées, le Porsche Museum ouvrira gratuitement ses portes le 17 mai 2020. Conformément à sa thématique de l’année « Musées pour l’égalité : Diversité et Inclusion », des visites virtuelles en direct seront diffusées ce dimanche sur le compte Instagram @porsche.museum. Les fans du monde entier pourront ainsi prendre part à l’expérience et découvrir la manière dont Porsche transpose sa philosophie et ses valeurs depuis sa création à ses projets futurs.

« La digitalisation de notre offre est une stratégie plus importante que jamais, notamment en ces temps où les déplacements doivent être limités », déclare Achim Stejskal, responsable du patrimoine Porsche et du Porsche Museum. « Notre offre numérique n’a cessé de s’accroitre, et ce depuis des années, pas seulement depuis la crise sanitaire. Nous nous sommes engagés dans la « Mission Future Heritage ». Nous aimerions utiliser des canaux modernes pour présenter et partager l’histoire et le futur de la marque, non seulement sur notre site de Zuffenhausen, mais aussi au-delà du musée. »

À l’occasion de la « journée internationale des musées », deux guides assureront pendant une heure chacun, en allemand et en anglais, la visite de l’exposition du Porsche Museum qui comprend actuellement plus de 80 Porsche sur 5 600 mètres carrés. Ils présenteront les expositions temporaires et donneront un aperçu de l’histoire de la marque. Cette visite virtuelle se déroulera en live sur Instagram à 18h30 en allemand, puis à 00h00 en anglais. Les horaires ont été volontairement fixés en dehors des heures d’ouverture habituelles, conformément à la devise : « Le musée pour tous ».

D’autres visites virtuelles seront également enregistrées et disponibles sur Porsche News TV à partir de dimanche dans les langues suivantes : chinois, français, italien, japonais, croate, roumain, espagnol, portugais et turc. « Il y a un locuteur natif pour chacune de ces langues au Porsche Museum. Nous aimerions utiliser ces vidéos pour remercier nos fans du monde entier et faire entrer un peu du Porsche Museum chez eux », explique M. Stejskal.

Cette journée spéciale est organisée chaque année par le Conseil international des musées (ICOM) pour mettre en lumière le travail effectué par les musées du monde entier et leur diversité thématique.

Photos : Porsche