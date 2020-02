Audi s’associe à Arcadia pour offrir gratuitement un abonnement à l’énergie solaire aux acheteurs éligibles d’Audi e-tron

Audi étend sa collaboration avec Arcadia (anciennement Arcadia Power), une plate-forme d’énergie propre, pour offrir aux clients américains un abonnement de 10 ans, une première dans l’industrie, à l’énergie solaire pour les conducteurs de SUV Audi e-tron sans frais supplémentaires. L’offre est disponible pour les 3 000 premiers clients éligibles qui prennent livraison d’un Audi e-tron neuf ou certifié d’occasion le 4 février 2020 ou après, jusqu’à épuisement des stocks.

Selon les propriétaires actuels du SUV Audi e-tron, la responsabilité environnementale fait partie de leurs principales considérations d’achat, entre autres considérations telles que la qualité, e design et l’expérience de conduite attendues des véhicules Audi. Le programme solaire d’Audi permet aux conducteurs de s’abonner à des panneaux solaires à distance situés aux États-Unis et sans frais supplémentaires. Les économies réalisées grâce à cette énergie solaire sont appliquées directement à la facture d’énergie domestique du client sans avoir à installer de matériel.

Chaque abonnement à Arcadia permet de générer suffisamment d’électricité pour compenser le coût approximatif de 2 400 miles (3 862 km) de conduite par an. Les abonnements aux projets solaires contribuent également à accroître la sensibilisation et la demande à l’échelle nationale.

Les projets solaires à distance d’Arcadia permettent aux clients vivant sur le territoire d’un service public compatible de s’abonner à un projet solaire à l’échelle commerciale. Avec un coût et un impact environnemental prévus inférieurs à ceux des énergies fossiles, le projet solaire à distance envoie de l’électricité directement dans le compteur d’un bâtiment local ou de nouveau dans le réseau électrique, et, à son tour, Arcadia est en mesure de fournir aux abonnés une part proportionnelle de toute économie dans le sous forme de crédit sur leurs factures d’électricité. Grâce à une plate-forme numérique Arcadia basée sur le Web ou une application, les membres s’inscrivent pour payer automatiquement leur facture d’électricité et reçoivent un relevé mensuel détaillant leurs économies, leur impact environnemental, leur consommation d’énergie et plus encore. Grâce à l’application mobile Arcadia et au tableau de bord en ligne, les clients peuvent consulter les détails de leurs projets solaires et leurs factures d’électricité. Étant donné que le logiciel Arcadia est disponible dans les 50 États américains, l’abonnement solaire Audi de 10 ans peut être transféré avec les acheteurs e-tron éligibles d’origine, même s’ils déménagent.

Au total, la collaboration solaire d’Audi avec Arcadia a le 8,7 millions de litres d’essence.

Comment participer

Les acheteurs éligibles recevront un e-mail de bienvenue d’Audi contenant un lien vers une page d’inscription personnalisée sur Arcadia.com. Dans le cadre du processus d’inscription, les clients sont invités à lier leur compte de service d’électricité compatible existant à Arcadia. Cela permet aux clients de payer leur facture d’électricité via Arcadia et de bénéficier d’économies potentielles de leur abonnement solaire à distance sous forme de crédits sur leur facture mensuelle. Les propriétaires d’Audi e-tron éligibles commenceront alors à bénéficier d’économies solaires sans frais supplémentaires chaque mois pour les 10 prochaines années.

Avec plus de 400 000 membres connectés à l’énergie propre des parcs éoliens et solaires, économisant avec des tarifs plus bas et des tableaux de bord d’impact personnalisés, Arcadia rend l’accompagnement des énergies renouvelables accessible à plus de personnes. Audi collabore avec Arcadia depuis septembre 2018 pour soutenir l’accès des consommateurs aux énergies renouvelables.

Ce programme complète le programme MISSION: ZERO d’AUDI AG, dans lequel la société vise à rendre la production future globalement neutre en carbone. Par exemple, l’Audi e-tron est déjà produit dans une usine certifiée neutre en carbone à Bruxelles, en Belgique.

L’Audi e-tron est le premier modèle entièrement électrique de la marque aux États-Unis, conçu pour une utilisation quotidienne et des performances reproductibles. Véritable SUV de luxe, l’Audi e-tron a été désignée comme le premier véhicule entièrement électrique à obtenir la désignation Top Safety Pick + 2019 de l’IIHS en août 2019. Plus récemment, le SUV e-tron a remporté le prix de la meilleure voiture à acheter en 2020 via Green Car Reports. Il a obtenu une note de sécurité de cinq étoiles de la part du NHTSA dans le cadre de son programme d’évaluation des voitures neuves.

Pour plus d’informations sur Arcadia : www.arcadia.com/audi

Photos : Audi