Porsche Direct Printing : un nouveau procédé d’impression unique

Aujourd’hui plus que jamais, une Porsche est à nulle autre pareille. Désormais, la 911 pourra être aussi unique que les crêtes et les plis papillaires d’une empreinte digitale. Grâce à un procédé d’impression directe novateur développé par Porsche, il est en effet possible d’imprimer des visuels sur les parties peintes de la carrosserie, avec une qualité d’impression qui confine à l’excellence. Dans un premier temps, les futurs propriétaires d’une 911 neuve pourront faire personnaliser le capot de leur voiture avec un design conçu à partir de leur propre empreinte digitale. À moyen terme, d’autres imprimés personnalisés pourront être réalisés.

Cette prestation sera proposée dans les Centres Porsche, qui mettront le client en relation avec les conseillers clientèle du département Porsche Exclusive Manufaktur à Zuffenhausen. Ces conseillers échangeront avec le client tout au long du processus de personnalisation, de la prise de l’empreinte digitale jusqu’à la finalisation de la voiture.

« Les clients Porsche attachent une grande importance au caractère unique de leur voiture. Et quoi de plus personnel qu’une empreinte digitale? », déclare Alexander Fabig, responsable du département Personnalisation & Porsche Classic. « Porsche a toujours été à l’avant-garde en matière de personnalisation. Nous avons développé, en collaboration avec nos partenaires, un procédé d’impression directe. Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir proposer une nouvelle offre à partir de technologies novatrices. À ce titre, la polyvalence des membres de l’équipe projet a constitué un atout formidable. »

Pour ce projet, une « cellule Technologie » a été créée au sein de l’atelier peinture du Centre d’apprentissage de Zuffenhausen. C’est là qu’ont été développés et testés le nouveau logiciel et le matériel ainsi que les procédés de peinture et de fabrication associés. La décision d’implanter la cellule Technologie au sein du centre d’apprentissage a été mûrement réfléchie. Il s’agit en effet à terme d’intégrer les technologies du futur à la formation des apprentis.

L’impression directe (Direct Printing) permet d’imprimer des motifs impossibles à réaliser avec des procédés de peinture traditionnels. Sur le plan visuel et au toucher, ce nouveau procédé d’impression donne des résultats bien meilleurs que l’application de films sur la carrosserie (covering). Le principe est le même que pour une imprimante à jet d’encre : une tête d’impression applique de manière automatisée la peinture directement sur des éléments en trois dimensions, sans « effet brouillard » lié à la pulvérisation (overspray).

« La commande individuelle de chacune des buses de la tête d’impression permet d’appliquer de manière ciblée chaque gouttelette de peinture », explique Christian Will, responsable Développement de la production chez Porsche AG. « La complexité de ce projet est liée à la nécessité de coordonner la partie robotique (commande, capteurs, programmation), les techniques d’application (têtes d’impression, gestion graphique) et les procédés de peinture (procédé d’application, type de peinture) ».

Porsche Exclusive Manufaktur

Si un client souhaite personnaliser sa 911 avec la technologie d’impression directe, les experts de Porsche Exclusive Manufaktur démontent le capot à la sortie de l’atelier de production en série.

Les données biométriques du client sont traitées de manière strictement confidentielle afin d’exclure toute utilisation illicite. Pendant tout le processus, Porsche Exclusive Manufaktur communique avec le client pour lui permettre de contrôler à chaque instant l’utilisation qui est faite de ses données et de s’impliquer dans la phase de création de l’imprimé personnalisé. La peinture est réalisée par des robots. Ensuite, une couche transparente est appliquée. Enfin, le capot est poli à la main pour obtenir une finition haute brillance et répondre aux critères de qualité les plus élevés. Ensuite, l’élément de carrosserie personnalisé est remonté sur la voiture. La prestation coûte 7 500 euros (TTC) en Allemagne et sera proposée par Porsche Exclusive Manufaktur dès mars 2020.

Porsche Exclusive Manufaktur permet à chaque client de créer un véhicule à son image en combinant expertise métier et technologies de pointe. Le département Personnalisation compte un effectif de 30 spécialistes hautement qualifiés qui apportent le plus grand soin à concrétiser les souhaits individuels des clients jusqu’au moindre détail, en réalisant si nécessaire les finitions à la main pour obtenir un résultat parfait. Pour concevoir les aménagements intérieurs et extérieurs, les spécialistes ont à leur disposition une très vaste gamme d’options de personnalisation esthétiques et techniques. Outre des modèles personnalisés à la demande des clients, Porsche Exclusive Manufaktur réalise également des petites séries limitées ainsi que des éditions spéciales combinant harmonieusement matériaux de haute qualité et techniques de production modernes.

Photos : Porsche