Audi Sport va électrifier certains de ses modèles RS à partir de 2020

2020 est une année qui s’annonce riche en nouveautés électriques du côté d’Audi Sport. 2 nouveaux modèles électriques sont au programme : Audi e-tron GT RS et Audi e-tron Sportback RS. Des versions hybrides rechargeables seront aussi disponibles en version ultra sportive comme l’Audi RS 4 hybrid. Enfin, une version e-tron de l’Audi R8 est prévue fin 2020 afin de préparer le remplacement de la supercar aux quatre anneaux par un nouveau modèle 100 électrique.



Le média britannique Autocar s’est récemment entretenu avec Andreas Mindt – responsable du design extérieur d’Audi – et Julius Seebach – directeur d’Audi Sport – concernant l’avenir des modèles ultra sportifs de la marque aux quatre anneaux. De futurs modèles RS seront disponibles en versions hybrides et 100% électriques.

Audi e-tron GT RS

La première berline entièrement électrique d’Audi, l’e-tron GT, sera commercialisée en trois motorisations comme c’est le cas pour la gamme A6 : une version normale, S et RS.

L’Audi e-tron GT utilise la plateforme et la technologie 800 V du Porsche Taycan, modèle lui aussi décliné en trois configurations de puissance. L’Audi e-tron GT « de base » développera un peu plus de 500 ch pour atteindre plus de 700 ch pour le modèle Audi e-tron GT RS. Le modèle RS sera probablement la dernière version a être commercialisé.

Audi e-tron Sportback RS

Le premier SUV électrique d’Audi aura sa version ultra sportive via sa déclinaison coupé : l’Audi e-tron Sportback RS. Certains prototypes RS basé sur l’Audi e-tron ont déjà été aperçu en essais sur la Nordschleife du Nürburgring.

Andreas Mindt a déclaré : « C’est très similaire à ce que vous voyez avec le RS Q8. Vous devez commencer avec la voiture de série et la construire. » Ce modèle RS électrique se distinguera par sa carrosserie spécifique RS avec de grandes jantes, une suspension sportive et une plus forte puissance via 3 moteurs électriques.

Ce modèle pourrait être commercialisé en 2021.

Audi R8 e-tron

L’Audi R8 vit ses dernières années et son avenir sera uniquement électrique. C’est dans cette optique qu’une version électrique de l’actuel R8 est en cours de développement par Audi Sport afin d’être lancé fin 2020.

L’Audi R8 e-tron n’est pas une réelle nouveauté. Depuis le début des années 2000, Audi a développé deux générations de R8 e-tron 100% électriques qui n’ont finalement pas été commercialisés par manque d’autonomie suffisante.

Les détails de la nouvelle supercar électrique n’ont pas encore été officialisés, mais on s’attend à ce qu’elle ressemble globalement à la voiture présentée en 2015 avec le design actuel et animé par deux moteurs afin d’offrir 4 roues motrices.

Audi RS 4 hybride

Après leur lancement récent, les modèles hybrides rechargeables vont prochainement faire leur apparition dans la gamme Audi Sport. Les modèles PHEV ont le vent en poupe afin de réduire les émissions polluantes et seront de plus en plus la norme avant le passage au tout électrique.

Les prochains modèles RS seront hybrides comme c’est déjà le cas chez Porsche avec ses modèles les plus puissants. Les dernières Audi RS 6 Avant et RS 7 sont déjà passées à l’hybridation légère 48V. Les futurs modèles le seront plus fortement; le premier modèle a en bénéficié sera la prochaine génération de l’Audi RS 4, la génération B10.

motopropulseurs seront introduits sur la prochaine génération de modèles RS, et il est entendu que le premier modèle Audi RS proposé en tant que PHEV sera la prochaine génération RS4 prévue après 2022

Photos : Audi