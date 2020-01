Contrairement à la Veyron, Bugatti fabrique plus de Chiron One-off à la demande des clients et non pas des versions que le constructeur a choisi. Cette augmentation des demandes de personnalisation permet de découvrir un modèle unique datant de 2018, baptisée Bugatti Chiron Vainqueur de Coeur, se distinguant par une teinte bleu clair et un intérieur marron foncé.

Cette Bugatti Chiron unique, surnommée Vainqueur de Coeur, est actuellement mise en vente à Dubaï par Q Motors via le site JamesEdition.

La Bugatti Chiron spéciale a été livrée à son premier propriétaire en 2018 et a été brièvement exposée au Seven Car Lounge à Riyad, en Arabie Saoudite.

Cette voiture est une demande exclusive avec un haut degré de personnalisation : peinture extérieure bleu très clair, jantes chromées, étriers de frein peints en noir, inscription « Vainqueur de Coeur » sur le dessous de l’aileron arrière, chiffre 10 incorporé dans la calandre en fer à cheval, cuir marron avec surpiqûres contrastées blanches, dossiers des sièges en fibre de carbone, éléments en aluminium brossé, appuis-tête de sièges brodés avec l’inscription « Vainqueur de Coeur », broderie Louis Chiron sur les flancs du tunnel central.

La voiture a 603 km au compteur et est dans un état neuf. Si vous êtes intéressé, son prix de vente est de 3 527 496 euros, soit près d’un million de plus que le prix d’une Chiron « basique ».

Photos : Qmotors via JamesEdition