Audi V8 Avant de 1989 – Un modèle unique pour Ursula Piëch

Dans les années 1980 et 1990, certains constructeurs automobiles allemands (comme Audi et Porsche) ont construit des véhicules spécifiques : des voitures uniques ou en très petite série pour de riches clients voire des VIP. C’était le cas pour cette Audi V8 Avant (la dénomination du break chez Audi) produite en 1989 à un seul exemplaire sur la base d’une Audi 200 Avant. Bien plus qu’un prototype, cette voiture a été utilisée durant de nombreuse années par Ursula Piëch, l’épouse de Ferdinand Karl Piëch.

Audi V8 – la première berline de luxe d’Ingolstadt

Dévoilée au salon automobile de Paris 1988, l’Audi V8 a permis au constructeur aux quatre anneaux de se hisser dans la cours des grands à la fin des années 1980. Il s’agit de la première grosse berline luxueuse d’Audi – à 4 roues motrices, motorisée uniquement par un V8 via deux cylindrées de 3,6 l de 250 ch puis 4,2 l de 280 ch. En 1990, une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports était proposée puis à 6 rapports fin 1991.

Grâce à cette voiture entièrement galvanisée et basée sur l’Audi 200 C3, la marque d’Ingolstadt se plaçait au même niveau que ses deux rivaux Mercedes-Benz et BMW. La différence avec la 200 se trouvait essentiellement à l’avant : nouveaux phares, capots, pare-chocs et ailes. Les feux arrière étaient aussi spécifiques au modèle V8 tout comme l’intérieur plus luxueux.

Produite de 1988 à 1994, l’Audi V8 a été fabriquée en une seule carrosserie : la berline incluant une version plus longue, la V8 L.

Un break prototype

La version break n’était pas au programme. Malgré cela, un prototype a été conçu à la demande de Ferdinand Piëch (petit-fils de Ferdinand Porsche et fondateur du groupe Volkswagen), alors président du directoire d’AUDI AG (de 1988 à 1992). Son objectif était de hisser la marque Audi en haut du classement des marques premium, ce qu’il a réussi avec brio.

Cette version break a été spécialement construite sur une base d’Audi 200 Avant pour son épouse Ursula Piëch et afin de se rendre compte de son potentiel pour une éventuelle fabrication en série. Il mesure 4,874 m de long.

Le projet de V8 break de série n’a pas vu le jour mais ce véhicule spécial a été conduit durant 8 ans par la famille Piëch, montrant sa fiabilité et sa polyvalence.

L’Audi V8 Avant a une teinte verte spécifique, chaussée de jantes BBS en 16 pouces.

A l’intérieur, la voiture est dotée du luxueux pack « Classic Line », l’ancêtre de la personnalisation Audi exclusive. Le cuir beige Connolly avec des liserets vert était de meilleur qualité que le cuir d’origine. Le ciel de toit est également en cuir beige.

La banquette arrière est rabattable en deux parties. L’intérieur du coffre est recouvert d’un cache bagage amovible.

Les habillages en plastiques sont en vert, rappelant la couleur extérieure. Enfin des placages en bois font aussi parti de l’équipement de ce modèle spécial.

Sous le capot, le moteur V8 de 3 562 cm3 offre une puissance de 250 ch (184 kW) et un couple de 340 Nm via une boite manuelle à 5 rapports (inédite en 1989). Comme tous les modèles de la gamme, l’Audi V8 Avant est équipée d’une transmission intégrale à 4 roues motrices à répartition 50:50. Pesant 1 790 kg, ce break haut de gamme inédit atteint 240 km/h.

Ce modèle est désormais la propriété d’Audi Tradition qui l’a déjà présenté à diverses reprises lors d’expositions à l’Audi museum mobile et à l’Audi Forum Neckasulm mais aussi au salon Techno Classica 2013.

Photos : 4Legend.com