Miniatures Mai-juin 2020 GT Spirit : Audi RS 6 de GMK, ABT R8, Porsche 964 RS 3.6 Clubsport

GT Spirit vient de dévoiler ses nouveautés miniatures pour les mois de mai et juin 2020. Parmi les modèles proposés, certains ont retenu notre attention comme la reproduction de l’Audi RS 6 Avant C7 avec son covering bi-couleur du youtubeur français GMK, alias George Maroun Kikano.

Après les préparateurs automobiles, c’est au tour des influenceurs automobiles d’être mis sur le devant de la scène via leur véhicule, parfois très spécifique par leur décoration extérieur.

Avec près de 840 000 abonnés sur Youtube et plus de 1,3 million de followers sur Instagram, GMK est devenue une personnalité assez connue sur les réseaux sociaux, notamment au sein des adolescents et de la jeune génération.

Pour surfer sur cette vague, le spécialiste français des miniatures est en train de préparer une version réduite de l’Audi RS 6 Avant de GMK avec son covering bleu et noir, portant la référence GT799.

L’autre nouveauté intéressante est la Porsche 911 Carrera RS 3.6 Clubsport (type 964) en couleur rouge (référence GT060).

L’Audi R8 préparée par ABT (ABT R8) sera également fidèlement reproduite.

Enfin, un modèle virtuel va prendre vie en miniature (GT809) : la Lamborghini Huratach du designer anglais Khyzyl Saleem, se basant sur la Countach.

Mai 2020

GT799 : Audi RS6 Avant bi-couleur GMK

GT276 : Ferrari 308 GTBi

GT274 : Brabus 700 Widestar

GT277 : Prior Design Custom Widebody

Juin 2020

GT272 : Dodge Super Charget Concept

GT279 : Jeep Gladiator Rubicon

GT282 : ABT R8

GT809 : Khyzyl Saleem Huratach

GT060 : Porsche 911 (964) Carrera RS 3.6 Club Sport

Photos : GT Spirit / GMK