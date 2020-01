Balade en Californie avec la Lamborghini Aventador SVJ Roadster

Tous les conducteurs de Lamborghini du monde entier ont au moins une chose en commun : le désir d’exclusivité. Les modèles Lamborghini offrent une aérodynamique parfaite, une technologie de pointe, un design futuriste et une dynamique de conduite séduisante. Tant d’émotions émouvantes ne sont que rarement combinées dans une voiture. Dans le cas de l’Aventador SVJ Roadster, c’est encore plus rare, d’autant que seuls 800 exemplaires seront produits. Les routes et les paysages de la Californie offrent un terrain de jeu idéal afin de profiter de l’Aventador SVJ Roadster.



L’un des roadsters les plus puissants au monde

La Lamborghini Aventador SVJ Roadster est le modèle le plus puissant de la famille Aventador grâce à son moteur V12 atmosphérique développant 770 ch et 720 Nm. Cela a été rendu possible en utilisant du carbone ultra-léger mais exceptionnellement résistant sur certaines parties de la carrosserie de la voiture, telles que le capot moteur, la monocoque et les panneaux de porte. Les ingénieurs Lamborghini ont également opté pour des matériaux ultra-légers pour le toit rigide amovible afin de maintenir le poids au minimum. Ayant une vitesse maximale proche des voitures de course, cette supercar passe de 0 à 100 km/h en seulement 2,9 secondes et peut atteindre une vitesse de pointe de plus de 350 km/h. Cela signifie que cette Lamborghini est l’un des roadsters produits en série les plus rapides au monde. Une performance puissante qui déclenche de fortes émotions.

Aérodynamique époustouflante

Le système aérodynamique actif innovant ALA 2.0 avec aéro-vectorisation garantit que la dynamique est toujours parfaitement utilisée sur la route. Selon les conditions de conduite, le système fait varier la charge aérodynamique en seulement quelques millisecondes. Cela garantit une traînée minimale sur les lignes droites et une force d’appui optimale dans chaque virage. Ajoutez à cela la direction intégrale parfaitement conçue et une boîte de vitesses automatisée à sept rapports réglée avec précision.

Un rugissement du moteur encore plus intense

Afin que les conducteurs puissent également profiter du plaisir ultime de la voiture avec le toit enlevé, Lamborghini a conçu un toit rigide en deux parties, fabriqué à l’aide d’un processus innovant RTM à haute pression. Le toit enlevé, le rugissement du moteur Lamborghini se mélange avec le bruit du vent. C’est sur les routes californienne que certains clients Lamborghini ont pu essayer l’Aventador SVJ Roadster lors d’un roadtrip dans un paysage grandiose et sous un beau soleil.

Photos / Vidéo : Lamborghini