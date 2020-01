Audi investit environ 100 millions d’euros dans des infrastructures de recharge sur ses propres sites

En route pour devenir un fournisseur de mobilité premium entièrement neutre en CO2, Audi fait d’excellents progrès sur ses propres sites. D’ici mi-2022, la marque premium équipera un parking sur dix avec une possibilité de recharger les voitures électriques, dont la plupart seront accessibles au public. Ce concept indépendant est le plus grand projet d’infrastructure de recharge réalisé par un employeur allemand. L’investissement donne à Audi une longueur d’avance en termes d’expertise en configuration et en fonctionnement pour le matériel et les logiciels de ces concepts de charge tout en permettant à l’entreprise de piloter un nouveau domaine d’activité de la mobilité.

Audi met en place plus de 4 500 bornes de recharge pour véhicules à batterie, contribuant ainsi à la transition énergétique des transports privés. « Mettre en place une infrastructure de recharge aussi étendue est un tout nouveau défi », explique Maximilian Huber.

Le chef de projet gérant la charge du site est non seulement en charge de la construction des points de charge mais également le gestionnaire de l’énergie et le fournisseur de logiciels pour la solution de charge complète sur les sites du constructeur automobile. Rien que dans l’usine principale d’Ingolstadt, 3 500 points de recharge seront disponibles dans le développement final. Il y aura 1 000 points de recharge à Neckarsulm, un peu moins de 100 à Bruxelles et à Győr. De même, une infrastructure de recharge sera construite à l’usine mexicaine de San José Chiapa. L’entreprise offre déjà des capacités de charge étendues dans les centres de formation de l’aéroport de Munich. L’ensemble du projet dispose d’un budget total dépassant 100 millions d’euros.

Un concept de charge à cette échelle est jusqu’à présent unique en Allemagne – et nécessite une préparation minutieuse et une gestion de l’énergie largement indépendante. Une équipe de projet distincte a donc préparé et structuré le concept pour la mise en œuvre depuis le milieu de 2017. La décision fondamentale d’électrifier 10% de toutes les places de stationnement a déjà été prise un an plus tôt.

« De tels délais sont nécessaires car la planification et l’expansion de l’approvisionnement énergétique à cette seule échelle prennent plusieurs années », explique Huber. La réalisation de l’installation pendant la production en cours sur les sites est un défi particulier.

L’équipe de projet est responsable de la planification de l’ensemble de la stratégie, de l’investissement et du concept, et gère la configuration et le fonctionnement de l’infrastructure de charge ainsi que la facturation des procédures de charge sur les sites Audi. Dans ce contexte, les bornes de recharge sont élargies pour répondre aux besoins des employés et des autres personnes utilisant le parking, l’infrastructure de recharge est conçue en conséquence, les règles de fonctionnement sont définies, et une hotline et un support sont fournis. L’enregistrement conforme à la loi d’étalonnage et la facturation des procédures de facturation sont d’autres aspects importants.

Sur les sites de Bruxelles, Ingolstadt et Neckarsulm, une infrastructure de charge d’une puissance totale de 21 mégawatts est déjà disponible. Cela correspond à la consommation électrique d’une petite ville de 14 000 habitants. Cela comprend 600 points de charge d’une puissance maximale de 22 kilowatts et 60 points de charge en courant continu d’une puissance comprise entre 50 et 350 kW. Vers le milieu de 2022, il y aura 4 500 points de charge, chacun avec une puissance allant jusqu’à 22 kW, et environ 50 de plus avec une puissance allant jusqu’à 350 kW chacun sur les seuls sites de l’usine. Un système de gestion de charge dynamique et intelligent contrôlera déjà toutes les entrées d’alimentation sur les sites cette année, de sorte que la connexion électrique n’a pas besoin d’être étendue.

De plus, il y a l’équipement des trois centres Audi Training Center de l’aéroport de Munich. Le plus grand parc de recharge individuel d’Audi avec une puissance absorbée de 2,1 mégawatts y est connecté au réseau. Dans le cadre de la construction du nouveau bâtiment ATC IV, l’énergie solaire générée est utilisée pour la procédure de charge en combinaison avec un dispositif de stockage tampon de batterie.

« Il ne s’agit pas seulement de l’approvisionnement en énergie », explique Huber. L’équipe du projet a également créé sa propre carte de navigation sur la base de Google Maps qui permet aux employés de voir en temps réel les bornes de recharge disponibles. La facturation via des systèmes en ligne et l’intégration dans un système de règlement interne sont d’autres services importants.

À moyen terme, il est en train de vérifier comment mettre l’expertise acquise à la disposition d’autres entreprises qui ont besoin d’étendre leur infrastructure de recharge. Il s’agit de la prochaine étape du parcours de l’entreprise d’un pur constructeur automobile à un fournisseur de services de mobilité. Audi s’est fixée pour objectif de devenir le premier fournisseur premium neutre en CO2. D’ici 2050 au plus tard, les activités de l’entreprise doivent être entièrement neutres en CO2.

Photos : Audi