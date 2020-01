Bosch Virtual Visor – le pare-soleil virtuel du futur

L’équipementier automobile allemand Bosch a présenté au CES 2020 à Las Vegas une innovation très intéressante : le Virtual Visor. Il s’agit d’un pare-soleil virtuel et numérique s’adaptant aux conditions climatiques offrant plus de sécurité que le pare-soleil traditionnel que vous connaissez et utilisez.

Les dangers du soleil sur la route

Le soleil provoque deux fois plus d’accidents de voiture que toute autre condition liée aux conditions météorologiques en raison de la cécité temporaire. Le pare-soleil traditionnel n’est pas équipé pour répondre adéquatement à ce problème de sécurité. Au mieux, il bloque une partie du soleil de vos yeux, mais en même temps, une partie de votre vue est également bloquée.

Bosch dévoile à l’occasion du salon high-tech américain – le CES 202 – une solution avec un pare-soleil virtuel révolutionnaire : un écran LCD transparent et une caméra intuitive, qui remplace complètement le pare-soleil traditionnel du véhicule. En tant que premier pare-soleil repensé depuis son invention il y a 95 ans, la technologie Bosch utilise des algorithmes intelligents pour bloquer intuitivement les reflets du soleil et non la vue de la route.

« Pour la plupart des conducteurs du monde entier, le pare-soleil tel que nous le connaissons ne suffit pas pour éviter les reflets dangereux du soleil – en particulier à l’aube et au crépuscule lorsque le soleil peut considérablement réduire la vision des conducteurs », a déclaré le Dr Steffen Berns, président de Bosch Car. Multimédia. « Certaines des innovations les plus simples ont le plus grand impact, et Virtual Visor change la façon dont les conducteurs voient la route. »

Le pare-soleil virtuel a été récompensé comme meilleure innovation aux CES 2020 Innovation Awards. Il a également été nommé lauréat dans la catégorie divertissement et sécurité à bord du véhicule, car il a reçu les notes les plus élevées d’un jury comprenant des designers, des ingénieurs et des membres des médias technologiques.

Un pare-soleil technologique adapté à l’avenir

Le pare-soleil virtuel relie un panneau LCD à un pilote ou à une caméra de surveillance des occupants pour suivre l’ombre projetée du soleil sur le visage du conducteur. Le système utilise l’intelligence artificielle (IA) pour localiser le conducteur dans l’image de la caméra orientée conducteur. Il utilise également l’IA pour déterminer les points de repère sur le visage – y compris l’emplacement des yeux, du nez et de la bouche – afin d’identifier les ombres sur le visage. L’algorithme analyse la vue du conducteur en assombrissant uniquement la partie de l’écran à travers laquelle la lumière frappe les yeux du conducteur. Le reste de l’écran reste transparent, ne masquant plus une grande partie du champ de vision du conducteur.

« Nous avons découvert au début du développement que les utilisateurs ajustent leurs pare-soleil traditionnels pour toujours projeter une ombre sur leurs propres yeux », a déclaré Jason Zink, expert technique pour Bosch en Amérique du Nord et l’un des co-créateurs du Bosch Virtual Visor. « Cette prise de conscience a contribué à simplifier le concept de produit et à alimenter la conception de la technologie. »

L’utilisation créative de la technologie des cristaux liquides pour bloquer une source de lumière spécifique réduit l’éblouissement dangereux du soleil, l’inconfort du conducteur et le risque d’accident; il augmente également la visibilité, le confort et la sécurité du conducteur.

Un produit intégré sur de futurs modèles

Bosch a développé un produit très intéressant et sécuritaire qui intéresse déjà certains constructeurs automobiles premium. Des discussions sont actuellement en cours afin de proposer cet équipement sur de futurs véhicules, notamment allemands.

Photos : Bosch