Bridgestone Weather Control A005 EVO – La seconde génération du pneu 4 saisons

Bridgestone lance son pneu Weather Control A005 EVO, la deuxième génération du pneu de tourisme toutes saisons du manufacturier japonnais. Comme son prédécesseur, le Weather Control A005, le Bridgestone Weather Control A005 EVO a été conçu pour offrir un contrôle, une sécurité et un confort tout au long de l’année – mais a été repensé pour offrir des avantages supplémentaires en termes de performances.

Tranquillité d’esprit, peu importe la période de l’année

De la conduite urbaine aux routes de campagne, le nouveau pneu Bridgestone Weather Control A005 EVO est conçu pour répondre aux besoins et aux attentes des conducteurs européens en matière de pneus toutes saisons et relever les défis quotidiens auxquels ils sont confrontés dans différentes conditions météorologiques.

Le Bridgestone Weather Control A005 EVO a été construit à l’aide de la technologie avancée de composé NanoPro-tech à haute teneur en silice de Bridgestone. Bridgestone a combiné le composé avec une nouvelle technologie de mélange qui améliore sa dispersion de silice pour donner à l’A005 EVO un excellent rendement énergétique et améliorer son potentiel global sur la neige.

Parallèlement à une construction de carcasse optimisée et une distribution de pression de contact optimisée, cela permet au nouveau pneu d’être capable de relever les défis de conduite quotidiens sur les quatre saisons sans compromettre les performances d’usure. En fait, le Bridgestone Weather Control A005 EVO offre la même durée de vie supérieure que les pneus d’été haut de gamme de Bridgestone.

Appliquant une disposition en forme de V et des lamelles innovantes en forme de Z et présentant une nouvelle formule composée, le Bridgestone Weather Control A005 EVO offre une force de traction sur neige améliorée de 3% par rapport à son prédécesseur, une distance de freinage sur neige également améliorée de 3%, et une accélération en slalom améliorée de 4%. Le pneu est également certifié par le célèbre marquage 3 Peak Mountain Snow Flake (3PMSF).

Le Bridgestone Weather Control A005 EVO obtient la note A en adhérence sur sol mouillé, le plus haut label, pour assurer un contrôle exceptionnel sur le mouillé. Le pneu est également livré avec un label B / C en termes de résistance au roulement.

Commercialisation et tailles

Développé et fabriqué en Europe, le pneumatique Bridgestone Weather Control A005 EVO sera disponible à partir de juillet 2020 dans 94 tailles allant du 15 au 21 pouces pour être monté sur la majorité des voitures et des DUV. Cela comprend huit tailles populaires offertes avec la technologie DriveGuard Run-Flat (RFT) de Bridgestone. Avec DriveGuard RFT, les conducteurs peuvent garder le contrôle et continuer à conduire en toute sécurité sur 80 km à des vitesses allant jusqu’à 80 km/h lorsque le pneu a subit des dommages.

Photo : Bridgestone