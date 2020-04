Bugatti – Opération de don d’ordinateurs pour les collégiens alsaciens

La pandémie de Covid-19 et les mesures pour contenir le virus ont un impact sans précédent sur la société. Alors que chaque personne réorganise ses habitudes de vie et de travail en fonction des différentes réglementations nécessaires mises en œuvre par le gouvernement, nos plus jeunes citoyens doivent également garder le lien avec leurs enseignants en étant en sécurité dans leur logement. La scolarisation en ligne, cependant, ne peut être possible qu’avec les bons outils, qui malheureusement ne sont pas à la disposition de chaque enfant. Afin de garantir l’accès de ces élèves à leurs enseignants et même à leurs camarades de classe chez eux, Bugatti fait don de 120 ordinateurs assemblées, configurés et distribués grâce aux efforts conjoints de la ‘Librairie LDE’ et de la ‘Fondation Passions Alsace’.

Les ordinateurs sont achetés chez différents fournisseurs en France et le pack (clavier, unité centrale et écran) est constitué dans les locaux de LDE. La distribution se fait à travers les Conseils Départementaux alsaciens qui choisissent les élèves qui seront destinataires des ordinateurs.

« L’Alsace a été parmi les régions les plus sévèrement touchées par la pandémie du coronavirus. Et certaines personnes dans la population ont été plus durement touchés que d’autres », explique Christophe Piochon, directeur général de Bugatti et membre du comité de direction en charge de la production et de la logistique. « Les enfants sont notre avenir et nous devons nous assurer qu’ils traversent et sortent, eux aussi de la crise, avec le bon outil en main : la continuité pédagogique dans leur éducation assurée par les enseignants et l’outil adéquat pour assurer cette continuité. C’est une formidable initiative de la ‘Librairie LDE’ et de la ‘Fondation Passions Alsace’ que nous avons bien sûr voulu soutenir, en y apportant notre aide. »

‘Librairie LDE’ – Faire réussir TOUS les élèves

LDE est une un librairie scolaire, née en Alsace il y a 20 ans et qui a pour ambition, avec les acteurs de l’éducation, de faire réussir tous les élèves. En simplifiant le quotidien des enseignants, LDE propose des solutions co-construites qui leur permettent de se concentrer sur leur cœur de métier et répondent aux attentes actuelles des élèves. LDE est le partenaire de plus de 3 000 établissements en France et à l’étranger. LDE met aujourd’hui, gratuitement, à disposition des enseignants une plateforme de création et de partage de cours qui leur permet d’assurer la continuité pédagogique avec leurs élèves en quelques clics : PopLab.

‘Fondation Passions Alsace’ – Une fondation de proximité pour promouvoir les initiatives régionales

La fondation Passion Alsace épaule les actions d’intérêt général menées en Alsace ou les actions portées par des associations alsaciennes en dehors de l’Alsace. Ces projets peuvent concerner tous les domaines de la société. Aujourd’hui, la Fondation Passions Alsace s’associe également à tous les efforts des mécènes et donateurs qui veulent s’engager dans la lutte contre le Covid-19 et ses conséquences sur la société en Alsace, en cette période difficile et troublée. Déjà engagée sur ses fonds propres en faveur de l’Hôpital d’Obernai, elle relaye aussi par tous ses moyens totalement bénévoles, les dons perçus et fléchés en faveurs de ceux qui participent à ce combat. C’est le cas pour cette opération de dons d’ordinateurs aux collégiens confinés du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

« En tant qu’entreprise, nous nous sommes éloignés les uns des autres, mais d’une certaine manière, nous avons grandi ensemble. Nous suivons les mesures et les réglementations, non seulement pour nous protéger, mais aussi pour protéger les autres », conclut Stephan Winkelmann, président de Bugatti. « Nous attendons tous avec impatience les plans de montée en puissance de nos gouvernements. Ils viendront bientôt, mais pas à pas, de sorte que de nombreux enfants continueront à apprendre de la maison, au moins partiellement. Nous espérons que ce don les aidera à traverser cette situation. »

Photos : Bugatti