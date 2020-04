Une subvention Audi pour le développement d’un nouveau modèle climatique

En l’honneur du 50ème anniversaire du Jour de la Terre, Audi est fière d’annoncer le soutien de la marque aux initiatives innovantes qui traitent des impacts du changement climatique. Audi of America (AoA) et l’Audi Environmental Foundation accordent une subvention de 100 000 $ au California Institute of Technology (Caltech), l’institution chef de file de la Climate Modeling Alliance (CliMA). La subvention financera des chercheurs dans leur quête d’un nouveau modèle climatique, un outil essentiel pour comprendre les futurs modèles climatiques mondiaux et régionaux.

Le nouveau modèle climatique CliMA exploite les avancées récentes de l’intelligence artificielle, de l’informatique avancée et de l’apprentissage automatique pour générer des projections plus précises et exploitables des changements futurs du climat de la Terre, tels que la couverture nuageuse, les précipitations et l’étendue des glaces de mer. Par rapport aux modèles existants, l’objectif est de réduire les incertitudes d’au moins deux fois. Le nouveau modèle intègre de plus grandes quantités de données d’observation du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, un partenaire de recherche de CliMA, et simule des caractéristiques critiques à petite échelle manquées dans des modèles qui se concentrent sur des échelles plus grandes. Ce modèle sera capable de «zoomer» pour examiner également des informations régionales détaillées.

La collaboration d’AoA avec l’Audi Environmental Foundation, dont le siège est en Allemagne, est la première d’une série d’initiatives philanthropiques que les deux organisations proposeront pour aider à relever le défi mondial du changement climatique et d’autres problèmes environnementaux critiques. Audi s’est engagée à réduire les émissions de CO2, d’abord de 30% d’ici 2025, tout au long de notre chemin vers la neutralité carbone d’ici 2050. Depuis 2009, la Fondation pour l’environnement Audi soutient des programmes qui fusionnent l’innovation avec la conservation des ressources, la durabilité et la protection de l’environnement, surnommée « Greenovation ».

« Le changement climatique demeure un défi sociétal mondial majeur, et nous renforçons notre engagement à conduire des progrès durables de diverses manières innovantes », a déclaré Spencer Reeder, directeur des affaires gouvernementales et du développement durable chez Audi of America. « Il s’agit d’une priorité absolue pour Audi et nous sommes ravis de soutenir Caltech et CliMA dans leurs efforts de recherche ambitieux pour mieux comprendre les risques futurs auxquels notre planète est confrontée. »

Le consortium poursuit une chronologie agressive, dans l’espoir de voir son nouveau modèle climatique fonctionner dans les cinq prochaines années. Caltech travaille en collaboration avec des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology; la Naval Postgraduate School; et le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, que Caltech gère pour la NASA. Les nombreuses institutions partenaires apportent différentes expertises de recherche au projet.

Photos : Audi