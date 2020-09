Cervélo R5 Automobili Lamborghini Edition – Un vélo en édition limitée

Automobili Lamborghini et Cervélo Cycles présentent le Cervélo R5 Automobili Lamborghini Edition, un vélo de route en édition ultra limitée.

Cette nouvelle version du Cervélo R5 haute performance arbore une livrée dédiée à la Lamborghini Aventador SVJ, la voiture qui en 2018 a établi le record sur le circuit du Nürburgring Nordschleife avec le temps de 6:44,97, et est accessoirisée avec uniquement des composants de fabrication italienne. C’est un hommage rendu au drapeau italien et aux excellences du luxe italien.

De la même manière que la Lamborghini Aventador SVJ a élevé la référence en matière de performances dans le segment des véhicules routiers, le vélo Cervélo R5 Automobili Lamborghini Edition est créé pour s’attaquer aux pistes de montée et de descente les plus raides des Alpes Dolomites italiennes. Son essence est inspirée de celle de l’Aventador SVJ : rapide sous tous les angles, mais caractérisée par une manipulation et un comportement faciles.

Pour fêter l’année de la création de la société Sant’Agata Bolognese, seules 63 unités du Cervélo R5 Automobili Lamborghini Edition seront produites, soulignant ainsi la collaboration de deux marques d’excellence.

Ce vélo de route en édition limitée est équipé d’un assemblage mécanique Campagnolo Super Record EPS, de roues Campagnolo Bora One, d’une potence Deda Elementi, des pneus Vittoria Corsa Pro et d’une selle Fizik Aliante.

Son prix est de 18 000 $ US (environ 15 247 euros) et peut être commandé auprès des revendeurs officiels Cervélo.

Photos : Lamborghini