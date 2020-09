143 apprentis débutent leur carrière chez Porsche

Au début de la formation professionnelle en 2020, Porsche accueille 110 nouveaux stagiaires et 33 étudiants de l’Université d’État du Bade-Wurtemberg à son siège à Zuffenhausen. Dès la première semaine, les jeunes apprennent à se connaître et véhiculent la culture Porsche. Ensuite, la formation proprement dite commence.

« Le début de la formation est un moment déterminant de la vie. Les jeunes posent les bases de leur avenir professionnel », déclare Andreas Haffner, membre du comité de direction de Porsche AG en charge des ressources humaines et des affaires sociales. « Il est déjà clair que cette année appartient à une génération qui commence sa formation à un moment particulièrement excitant. Porsche et l’ensemble de l’industrie automobile sont en plein bouleversement. L’industrie changera davantage dans les années à venir qu’au cours des 50 années précédentes. Façonner activement ce changement est certainement un grand défi et une motivation pour nos nouveaux Porschéens. »

Les apprentissages chez Porsche commencent traditionnellement par les jours d’introduction. Cette année, ceux-ci n’auront pas lieu à l’extérieur de la maison, mais sous des précautions spéciales de protection face au coronavirus à Zuffenhausen. C’est là que les nouveaux stagiaires et leurs formateurs se rencontrent pour la première fois. L’objectif est que 143 «nouveaux arrivants» deviennent une équipe cette semaine. Le programme comprend des conférences spécialisées sur la production et la logistique, la marque et l’histoire de l’entreprise. En outre, la présentation de la gamme de produits Porsche et des visites guidées en petits groupes à travers le musée Porsche. Les ateliers sur la culture d’entreprise, la conformité et la diversité chez Porsche sont également une partie importante.

« Nous voulons offrir à nos nouveaux stagiaires et étudiants des opportunités exceptionnelles dès les premiers jours pour se familiariser avec de nouveaux collègues et avec le nouvel environnement de travail. Nous voulons nous assurer que tout le monde aime travailler ensemble comme une évidence à partir de la deuxième semaine », déclare Dieter Esser, responsable de la formation professionnelle chez Porsche. « Cette année, il est important de maîtriser les défis de l’époque du coronavirus tout en gardant un œil sur l’atmosphère familiale typique de Porsche : avec attention pour les collègues et avec discipline dans le maintien de la distance et le port du masque. »

Le contenu technique de la formation au centre de formation de Zuffenhausen commence le 14 septembre 2020. Au siège de Porsche, tous les apprentissages sont regroupés sous un même toit sur 14 000 mètres carrés. En plus des salles d’apprentissage et des médias, il y a un atelier de peinture complet, une salle d’événements pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes, des vestiaires et une cafétéria.

Porsche forme actuellement 574 jeunes à Zuffenhausen à divers apprentissages techniques et commerciaux ainsi qu’à des cours à l’Université d’État du Bade-Wurtemberg. Le constructeur de voitures de sport garantit à tous les stagiaires et étudiants un CDI à l’issue de leur formation. Le processus de sélection pour le début de la formation en 2021 est déjà en cours.

Photos : Porsche