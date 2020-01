Chaque Taycan devient un véhicule unique via Porsche Exclusive Manufaktur

La première voiture de sport entièrement électrique de Porsche – le Taycan – peut être minutieusement terminée à la main avec des éléments de haute qualité et des ensembles d’équipements spéciaux pour l’extérieur et l’intérieur afin d’atteindre un degré de personnalisation encore plus élevé. Parmi les 90 options exclusives proposées par Porsche Exclusive Manufaktur, les points forts sont le pack Sport Design en trois variantes et les jantes de 21 pouces Exclusive Design avec aéroblades en carbone. Les phares à matrice LED avec des éléments en Glacier Ice Blue sont particulièrement accrocheurs.

Le département de personnalisation Porsche Exclusive Manufaktur à Zuffenhausen a étendu ses capacités, se synhroniant avec le lancement du Taycan : l’espace de l’usine a été agrandi d’un tiers sur 2000 mètres carrés et quatre nouveaux postes de travail à plateforme élévatrice ont été ajoutés. 150 mètres carrés d’espace de stockage ont également été créés et la logistique des véhicules a été optimisée avec une connexion directe à l’installation de chargement des véhicules finis. L’équipe s’est également agrandie avec d’autres experts en finition de véhicules.

Extérieur : phares avec éléments d’éclairage diurne en bleu glacier

Pour un look encore plus dynamique, trois variantes du pack Sport Design sont disponibles : elles diffèrent via des éléments spécifiques du tablier avant inférieur, des bas de caisse et des ailettes latérales du diffuseur. Elles sont peintes dans la couleur extérieure ou en noir (brillant) ou sont en carbone.

Les phares à matrice LED avec Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) sont disponibles avec un graphique de circuit imprimé en trois dimensions dans le boîtier du phare ainsi que des éléments de feux de jour en Glacier Ice Blue de Porsche Exclusive Manufaktur. Les jantes de 21 pouces au design exclusif avec aéroblades en carbone forgé et fraisé combinent une excellente aérodynamique avec une construction légère : la réduction de poids par essieu est de plus de trois kilogrammes par rapport à une variante de jante similaire.

Ambiance sportive et de haute qualité à l’intérieur

Le pack intérieur Carbon s’inspire du sport automobile : de grandes surfaces dans les portes avant et arrière ainsi que des éléments de garniture sur les côtés de la console centrale sont finis en carbone mat. L’ensemble offre également un choix de couleurs contrastées à l’intérieur, avec les garnitures de portes avant et arrière peintes dans la couleur extérieure. Le caractère sportif du Taycan est accentué par les ceintures de sécurité disponibles dans les couleurs bleu graphite, brun truffe, beige citron vert, Crayon, Mûre, brun Meranti, gris ardoise et rouge Bordeaux.

Photos : Porsche