Let It Go – La publicité Audi pour la finale du Super Bowl 2020 avec Maisie Williams

Audi revient sur le devant de la scène lors de la plus grande soirée du football américain avec une publicité d’inspiration musicale de la Reine des Neiges, de 60 secondes intitulée «Let It Go» avec l’actrice Maisie Williams. Maisie Williams prend le volant de la toute nouvelle Audi e-tron Sportback pour lancer une campagne publicitaire mondiale d’Audi afin de communiquer sur une nouvelle ère de mobilité durable. Créé par l’agence 72andSunny Amsterdam, le spot a été réalisé par François Rousselet et marque la onzième apparition de la marque à la finale du Super Bowl.

Lancée pendant l’un des plus grands moments culturels du monde, la publicité suit Williams, une ardente défenseure de l’action contre le changement climatique, alors qu’elle chante sa propre interprétation de la chanson à succès «Let It Go» de Disney «Frozen» (La Reine des Neiges). Les auteurs-compositeurs lauréats des Oscar et Grammy – Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez – ont écrit «Let It Go» pour le film d’animation oscarisé «La Reine des Neiges».

Dans la publicité, Maisie Williams prend le volant de son Audi e-tron Sportback et se retrouve coincée à une intersection, qui représente un carrefour des idées préconçues d’aujourd’hui et des anciennes notions de consommation, de succès et de statut. L’actrice britannique, révélée grâce à la série télévisée à succès Game of Thrones, choisit d’inverser le cours et de tout laisser derrière elle, pénétrant dans les paroles familières de « Let It Go » alors qu’elle se dirige vers un avenir plus durable. En cours de route, d’autres conducteurs, piétons et autres personnes se joignent à eux, représentant les efforts de la marque pour inaugurer une nouvelle ère de mobilité durable. Le voyage est une métaphore de la façon dont la décision de faire des choix plus durables nous oblige tous à faire notre part.

Enregistrée par Maisie Williams aux célèbres studios Abbey Road à Londres, la réinterprétation de «Let It Go» donne un fort élément de narration à l’annonce. C’est une nouvelle interprétation plus provocante d’une chanson qui a pris le monde d’assaut, mais qui montre toujours que la transformation commence toujours par abandonner quelque chose d’ancien pour créer quelque chose de nouveau. Dans ce cas, vers un avenir plus durable.

« La plus grande soirée du football américain et l’un des derniers événements télévisés mondiaux véritablement en direct, est le moment idéal pour partager notre chemin stratégique vers une mobilité premium durable avec un public mondial », a déclaré Sven Schuwirth, responsable de la marque Audi, du Digital Business et de l’expérience client. « Maisie Williams est le parfait représentant de la façon dont les consommateurs choisissent et défendent de plus en plus des options de transport plus durables. En tant qu’innovatrice créative, elle incarne parfaitement les désirs de millions de personnes de faire la transition vers un avenir électrique. »

« Créer un avenir durable et vivable pour les générations à venir est le défi le plus important du monde. Je suis fier de partager la vision d’Audi pour la mobilité durable dans cette campagne de marque mondiale », a déclaré Maisie Williams.

Un nouveau Vorsprung durch Technik

Cette publicité est le premier épisode d’une nouvelle campagne de mondiale d’Audi visant à relancer le slogan «Vorsprung durch Technik» (l’avance par la technologie) avec un nouveau sens. Pour renforcer et unifier la promesse de la marque, pour la première fois, l’annonce sera également diffusée sur les chaînes de télévision et les réseaux sociaux sur plusieurs marchés, dont l’Allemagne, l’Italie, la France, le Royaume-Uni, l’Espagne et la Chine.

L’annonce vise également à planter un enracinement ferme dans l’ambition de la marque de libérer la beauté de la mobilité durable. À l’échelle mondiale, Audi prévoit d’introduire une trentaine de véhicules électrifiés d’ici 2025, et ce n’est que le point de départ d’une réinvention qui touchera de nombreux sujets liés à la marque qui vont au-delà de la voiture elle-même. La grande ambition d’Audi : devenir une entreprise neutre en CO2 d’ici 2050.

Au cours de cette année, plusieurs chapitres supplémentaires de la campagne de communication mondiale couvriront des sujets stratégiques tels que l’électrification, la connectivité, l’expérience client et le design. L’intention est de rajeunir systématiquement la marque, et en particulier de sensibiliser et d’attirer de nouveaux publics en mettant l’accent sur des sujets comme la mobilité durable comme nouvelles formes de luxe.

Au sein du groupe Audi, ce projet de campagne de marque est mené dans un réseau agile avec des collègues du monde entier. 72andSunny Amsterdam, en tant qu’agence de création, est le partenaire mondial d’Audi pour la campagne complète, qui se déroulera tout au long de 2020.

Photos / Vidéo : Audi