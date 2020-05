ConfineMans – Les 24 Heures du Mans en mode miniature

Le confinement a parfois du bon avec de nouvelles idées et surtout de l’originalité comme cette vidéo insolite et très bien réalisée des 24 Heures du Mans via des miniatures et des jouets, mettant en avant notamment Porsche et Ferrari.

L’auteur de cette pépite est Thierry Chargé qui a su trouver de l’inspiration pour faire cette vidéo intitulée ConfineMans.

En fermant les yeux, on se croirait au Mans lors des journées techniques précédent la course puis lors du départ et enfin la course durant 24 Heures. La voix off du présentateur Bruno Vandestick est également présente.

Des miniatures Porsche 911 et 917 sont utilisées pour ce film avec des personnages LEGO et Playmobil, faisant ressurgir notre enfance. De effets pour mettre en avant la vitesse des voitures et mêmes phares durant la nuit sont bien pensés afin de donner du dynamisme au film.

Bravo à Thierry Chargé pour cette réalisation permettant de patienter jusqu’à septembre pour la prochaine édition de la légendaire course d’endurance.

Photos – Vidéo : Thierry Chargé