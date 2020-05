Formule E – 2ème manche virtuelle avec de premiers points pour Porsche

Neel Jani a marqué les premiers points pour l’équipe Porsche Formula E de TAG Heuer lors de la deuxième course virtuelle du «Race at Home Challenge» du championnat ABB FIA Formula E 2019/2020. De la onzième place sur la grille, le pilote d’usine de l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E a pris sept places dans la course. Jani est arrivé quatrième dans la version virtuelle de la Porsche 99X Electric avec le numéro 18. Pour ce résultat sur le parcours de course numérique « Electric Docks », il a reçu douze points pour la note globale.

Le coéquipier de Jani, André Lottere, avait auparavant obtenu la troisième place avec une solide performance en qualifications. Il a bien commencé dans la Porsche 99X Electric virtuelle #36 et est monté à la deuxième place. Au troisième tour, Lotterer a commis une erreur dans la chicane serrée à la fin de la ligne droite du départ. Il a fait un tête à queue et est retombé à la 19ème place. Au final, le pilote d’usine Porsche a terminé 17ème.

Même avant la course des pilotes de Formule E, Simona De Silvestro représentait la marque Porsche dans la course « Challenge Grid », qui était principalement composée de Simracers expérimentés. La pilote d’essai et de développement de l’équipe Porsche Formula E de TAG Heuer a fait preuve d’une solide course lors de son premier départ du «Race at Home Challenge». Elle s’est améliorée de dix positions par rapport à sa position de départ et a franchi la ligne d’arrivée à la douzième place.

Le «Race at Home Challenge» a été lancé pour remplacer les courses saisonnières régulières du championnat ABB FIA Formula E 2019/2020 reportées en raison de la crise du coronavirus. Toutes les équipes de Formule E et une sélection des meilleurs pilotes e-sports participent à deux courses distinctes. Les pilotes pilotes lors des courses virtuelles dans des simulateurs de course depuis chez eux.

Les courses seront notées selon le système traditionnel de points de Formule E avec des points supplémentaires pour la pole position et le tour de course le plus rapide. Des points doubles seront attribués lors de la dernière course. La prochaine course du «Race at Home Challenge» aura lieu le 9 mai prochain. Toutes les autres courses jusqu’à la grande finale du 7 juin suivront chaque semaine. La transmission commence à 16h30. Le «Challenge Race at Home» fait partie du partenariat entre le Championnat FIA de Formule E 2019/2020 et l’organisation d’aide à l’enfance UNICEF, qui bénéficie des dons collectés lors des courses.

Photos : Porsche