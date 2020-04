Covid-19 – Apprentissage à domicile pour les apprentis Audi

Depuis quatre semaines, les quelque 2 400 apprentis Audi d’Ingolstadt et de Neckarsulm apprennent à la maison en raison du coronavirus. De cette façon, l’Audi Academy empêche les grands groupes de se réunir dans les centres de formation d’Ingolstadt et de Neckarsulm. Les formateurs et les stagiaires ont une expérience très positive de l’apprentissage numérique.

« Les méthodes d’enseignement numériques sont utilisées dans la formation chez Audi depuis plusieurs années – et cela porte désormais ses fruits dans la crise du coronavirus », a déclaré Christoph Hermreck, qui est responsable de la coordination de la formation professionnelle au sein de la marque aux quatre anneaux. Il a ajouté : « Chez Audi, nous vivons actuellement une véritable poussée en termes d’apprentissage numérique. » Pour le début de la formation en septembre 2019, l’entreprise a lancé une nouvelle plateforme d’apprentissage qui garantit l’accès aux contenus d’apprentissage sur tous les sites. Les formateurs et apprentis d’Ingolstadt et de Neckarsulm peuvent utiliser leur accès en ligne personnalisé pour partager et travailler sur le contenu, les connaissances et les tâches sur les tablettes ou les ordinateurs de l’entreprise. »

Thomas Seemann, formateur en mécatronique automobile, chez Audi à Ingolstadt : « Nous apprenons tous énormément en ce moment – formateurs et stagiaires – et nous le faisons tous les jours. Les apprentis font d’énormes progrès en termes d’auto-organisation. »

Maximilian Resch, président de la représentation générale des jeunes et des stagiaires chez Audi : « Comme nous comptons déjà beaucoup sur le contenu d’apprentissage mobile dans de nombreux domaines de formation, nous avons pu réagir rapidement à la situation exceptionnelle et, avec la gestion de la formation, nous avons trouvé une bonne solution pour le système de formation. Nous sommes en contact étroit avec les apprentis et les formateurs et nous recevons des retours très positifs. »

Hayrettin Topcu, apprenti de deuxième année en mécatronique automobile : « Cela me manque un peu de travailler directement sur une voiture, mais cette façon d’apprendre est plutôt cool. Je suis content que notre formation continue comme ça. »

Photos : Audi