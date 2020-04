Audi quattro Truck – Une étude d’un pick-up Audi

Mercedes-Benz et VW ont leur pick-up, Tesla va l’avoir mais pourquoi pas Audi? Un jeune designer a imaginé en 2016 à quoi pourrait ressembler un pick-up aux quatre anneaux pour le marché américain via l’Audi quattro Truck.

Certes Audi a déjà conçu des pick-ups pour son usage interne dans ses usines (Q5, Q7, A4, A6) , mais cela reste des modèles uniques et artisanaux.

Le VW Amarok vendu à travers le monde est un succès pour Volkswagen. Une seconde génération est en préparation. Dans certains pays comme aux États-Unis, en Australie et en Afrique, ce type de véhicule est assez apprécié.

Avec la situation actuelle, ce genre de projet n’est pas une priorité. Le designer automobile Raleigh Haire a réalisé une étude indépendante baptisée Audi quattro Truck au design très futuriste et à motorisation hybride. Ses gênes sont issues de l’époque des voitures de rallye Audi Sport quattro et des Audi R18 e-tron quattro.

Son aspect agressif se révèle notamment à l’avant accueillant de petits phares à LED, une calandre noircie, des antibrouillards subtilement intégrés dans le capot et une protection inférieure pour le franchissement. Le toit accueille une rangée de LED afin d’améliorer l’éclairage avant.

De grosses jantes chaussées de pneus tout-terrain et la garde au sol élevée accentuent l’aspect massif du pick-up Audi. A l’arrière, on retrouve des feux à LED et un hayon de benne permettant d’y fixer des rampes (se rangeant en-dessous) pour charger un quad ou une moto.

Au-delà du design très abouti, l’Audi quattro Truck repose sur un châssis monocoque qui intègre des batteries montées dans le plancher. Des batteries externes amovibles sont situées sur les côtés afin de servir à recharger une moto électrique ou pour d’autres usages.

L’intérieur est très design avec une console centrale faisant penser à celle d’une Porsche 918 Spyder, intégrant une écran multifonction tactile servant pour l’infotainment.

Photos : Raleigh Haire