Covid-19 – Michelin s’associe à la fabrication de masques réutilisables

Depuis le 16 mars 2020, date de sa création sous l’impulsion et la coordination du collectif grenoblois VOC-COV, un écosystème collaboratif travaille à la conception et au déploiement à grande échelle d’un masque réutilisable. Michelin s’est associé à ce collectif afin de lancer la fabrication de OCOV, un masque économique, durable entièrement développé et produit dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en un temps record et pouvant être fabriqué en grande quantité : 1 million de masques par semaine.

A la différence d’un filtre de type FF (Face Filter) P1 ou P2 constitué uniquement d’une matière filtrante, OCOV est un masque de type FM (Face Mask) P1 ou P2 qui comprend une pièce faciale souple qui recouvre le nez, la bouche et le menton, ainsi que des filtres remplaçables et réutilisables. Le taux de fuite requis par la norme FM est 5 fois inférieur à la norme FF (<2% pour FM et <8% pour les filtres FF). La pièce faciale souple épouse la forme du visage et minimise donc le taux de fuite par rapport aux filtres FFP1 ou FFP2 ou d’autres masques lavables. Il assure une bonne étanchéité entre l’atmosphère ambiante et le visage du porteur (que sa peau soit sèche ou humide et lorsqu’il bouge la tête). Il apporte également un excellent confort dans la durée. Réutilisable jusqu’à 100 fois grâce à ses cinq filtres lavables et interchangeables, son coût de revient est très compétitif.

Pour mettre en œuvre ce projet, le CEA Grenoble a mis à disposition ses infrastructures et ses moyens de recherche et d’essais. S’appuyant sur leur son savoir-faire qui a permis la réalisation très rapide d’un premier prototype, les équipes de Michelin et du CEA ont été très vite mobilisées ainsi que celles d’autres partenaires industriels régionaux. Cette réactivité a permis d’initier l’industrialisation du masque en moins de trois semaines. Ouvry, PME lyonnaise spécialisée dans les équipements de protection biologique et chimique, a été choisie pour assurer l’industrialisation et la mise sur le marché du masque.

Une pré-série de 5 000 unités de cette première version est aujourd’hui en cours de fabrication. L’objectif de capacité de production est d’ 1 million de masques par semaine courant mai, soit une production dépassant 5 millions d’ici fin juin (l’équivalent de 500 millions de masques jetables actuels). 130 000 masques sont déjà aujourd’hui réservés. Michelin offrira une partie des masques commandés aux Agences Régionales de Santé.

Le prix de ce masque réutilisable sera vendu à tout le monde au prix de 28 euros.

Photos : Michelin