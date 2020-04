AudiTogether – Concert de solidarité dans l’atelier de presse d’Audi

Audi voit la crise comme une opportunité et envoie un signal de solidarité d’Ingolstadt. La directrice artistique des Audi Summer Concerts, Lisa Batiashvili, en compagnie d’autres musiciens de renom, donnera un concert le 14 avril 2020 qui sera diffusé en direct depuis l’atelier de presse d’Audi. Audi organise le concert dans le cadre de la campagne internationale #AudiTogether. Dans la crise du coronavirus, le constructeur automobile accorde également cinq millions d’euros d’aide immédiate pour soutenir des causes humanitaires nationales et internationales dans ses régions d’origine.

La violoniste vedette et directrice artistique des Audi Summer Concerts a déclaré : « La musique relie les gens à travers les frontières. Nous envoyons ce message au monde depuis le domicile d’Audi et espérons offrir un moment d’optimisme et de joie à de nombreuses personnes. En jouant un concert en direct dans un lieu aussi inhabituel et en le partageant numériquement avec notre public, nous ouvrons de nouvelles perspectives. »

L’Audi’s Presswerk (atelier de presse), où les presses pesant des tonnes produisent normalement des éléments de carrosserie avec un bruit tonitruant, sera la salle de concert pour les sons raffinés de la musique classique, comme lors des concerts d’usine organisés en 2012 et en 2015. Cette fois, cependant, un petit groupe de musiciens sera assis directement entre les immenses presses – sans scène et sans public. Seules les caméras pour le streaming en direct accompagneront leur performance, donnant au public un aperçu des coulisses.

« En période de distanciation sociale, la musique est plus que jamais un baume pour l’âme. Se séparer spatialement, et en même temps s’unir pour vivre un concert de ce genre, renforce le sens de la communauté. Je tiens à remercier chaleureusement les musiciens d’avoir rendu cet événement possible pour nos employés, clients et fans d’Audi », a déclaré le Dr Sabine Maaßen, membre du conseil d’administration en charge des ressources humaines et de l’organisation chez AUDI AG.

« Lors de notre concert interne, la santé de tous les participants en gardant une distance suffisante est une priorité centrale. Dans la même mesure, nous protégerons au mieux la santé de nos employés après la fin de la pause de production causée par le coronavirus. »

Toutes les activités, les horaires et les processus sont organisés de manière à assurer la santé des employés. Avec la mise en œuvre suffisante de mesures de protection sur les lieux de travail, la production d’Audi recommencera de manière contrôlée pour fabriquer des véhicules haut de gamme dans la qualité habituelle.

Artistes et programme

La violoniste Lisa Batiashvili, qui vit à Munich, sera accompagnée sur scène le 14 avril 2020 à 20 heures (heure de Paris) par le célèbre hautboïste et chef d’orchestre François Leleux, son mari. Les autres interprètes sont le violoncelliste vedette Maximilian Hornung, sa partenaire la violoniste Sarah Christian, violon solo de la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen – German Chamber Philharmonic, et Jano Lisboa, l’alto solo à la Münchner Philharmoniker – Munich Philharmonic Orchestra. Le programme comprend des œuvres de Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach, George Frederick Handel et Wolfgang Amadeus Mozart. Le présentateur du programme est Alexander Mazza.

Retransmission du concert

Le concert sera retransmis en direct le 14 avril 2020 à 20h et sera visible ci-dessus.

Photos – Vidéo : Audi