De nouveaux modèles Porsche hybrides et électriques : 911, 718, Macan, Taycan Cross Turismo

A l’occasion de sa conférence de presse annuelle présentant les chiffres 2019 et le futur de la marque, Porsche a annoncé quelques projets électriques et hybrides à venir et en cours de validation. Au menu : Taycan Cross Turismo, Macan électrique, 911 type 992 hybride avec une forte puissance, 718 hybride probable.

Porsche a officiellement communiqué sur certains de ses prochains modèles à être commercialisés et même certains projets en cours de validation.

Porsche Taycan Cross Turismo

Deux ans après avoir dévoilé le concept car Porsche Taycan Cross Turismo, la marque de Zuffenhausen s’apprête à dévoiler et à commercialiser la version break de chasse de son premier modèle électrique qui est une priorité afin de répondre aux fortes demandes suite au succès du Taycan berline. Avec la situation actuelle, cette présentation pourrait être repoussée, notamment au Mondiale de l’automobile de Paris 2020, s’il se tiendra bien. Le Porsche Taycan Cross Turismo sera décliné en 3 motorisations : 4S, Turbo et Turbo S.

Porsche Macan électrique

Le deuxième modèle à franchir le pas de l’électrification est le futur Porsche Macan prévu pour 2022. Le petit SUV fait parti du plan d’investissement de 10 millions d’euros pour l’hybridation, l’électrification et la digitalisation des voitures d’ici 2025.

Porsche planifie de vendre au niveau mondial la moitié de ses modèles produits en véhicules hybrides légers ou électriques au milieu de la décennie en cours.

Le Macan électrique utilisera l’architecture PPE (Premium Platform Electric) développé conjointement avec Audi et non la plateforme du Taycan. Le PPE propose différentes configurations comme les quatre roues motrices et la propulsion. Elle permet aussi de réduire le poids des véhicules via un câblage plus mince et ainsi plus léger tout en offrant moins de dissipation de chaleur.

Fabriqué dans l’usine Porsche de Leipzig, le Macan électrique incluera la technologie 800 V permettant une recharge très rapide via des bornes dédiées et notamment via le réseau Ionity. Les performances d’accélération seront améliorées par rapport à une architecture 400 V.

Une version Turbo S baucoup plus puissante fera son apparition à partir de fin 2022, pouvant offrir 700 ch.

Porsche 992 hybride

Interrogé par le média Autocar, le PDG de Porsche Oliver Blume a également confirmé que la Porsche 911 actuelle (type 992) aura droit à une version hybride «très puissante».

Porsche 718 Boxster hybride & 718 Cayman hybride

Toujours d’après Oliver Blume, Porsche prendra cette année une décision pour le projet d’une version hybride de la voiture de sport à moteur central : la 718 en version Boxster et Cayman.

