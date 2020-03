Une Audi RS 6 Avant rendant hommage au S1 quattro Pikes Peak de Walter Röhrl

2020 est une année spéciale pour Audi : le constructeur automobile d’Ingolstadt célèbre les 40 ans de sa transmission intégrale quattro. Malgré le contexte exceptionnel de pandémie dû au coronavirus qui empêche la marque aux quatre anneaux de célébrer ce jubilé, un projet de personnalisation de la nouvelle Audi RS 6 Avant a fait surface avec un design clairement inspiré de l’Audi S1 quattro Pikes Peak ayant remporté la course de côte en 1987 avec à son volant le pilote de rallye Walter Röhrl.

La nouvelle génération de l’Audi RS 6 Avant développant 600 ch est très appréciée et offre une base idéale pour de nombreux projets de personnalisation plus ou moins discrèts. Elle allie polyvalence, élégance et sportivité.

Abimelec Design a marié virtuellement des éléments de design de l’Audi S1 quattro Pikes Peak de 1987 au design moderne de 2020 de l’Audi RS 6 Avant, apportant une combinaison inédite.

Les rendus montrent un break sportif aux ailes encore plus galbées, au becquet de toit allongés, aux jantes blanches à 5 branches rappelant la voiture de course légendaire, aux aérations dans le capot et enfin à la décoration mythique Audi Sport avec les couleurs blanche, rouge, grise et noire.

Cette étude devrait surement donner des idées à certains propriétaires d’Audi RS 4 Avant et RS 6 Avant afin de wrapper leurs voitures dans cette thématique Pikes Peak.

Photos : Abimelec Design