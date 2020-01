De nouveaux records de ventes pour Automobili Lamborghini en 2019 avec 8 205 voitures livrées

Au cours de l’exercice 2019 (du 1er janvier au 31 décembre), Automobili Lamborghini S.p.A. a poursuivi sa forte croissance mondiale. Avec une augmentation de 43%, passant de 5 750 à 8 205 voitures livrées à des clients du monde entier, la marque italienne de super voitures de sport a enregistré une croissance de ses ventes pendant neuf années consécutives et a établi un nouveau record historique de ventes.

Stefano Domenicali, PDG d’Automobili Lamborghini, a commenté : « L’année 2019 a été la plus réussie de notre histoire. L’équipe a réalisé une nouvelle augmentation substantielle de ses ventes, nous amenant à des sommets historiques sans précédent. En seulement deux ans, nous avons plus que doublé nos ventes, un succès qui ne peut être surestimé. Cela prouve clairement la puissance de notre marque et la qualité et la durabilité de notre produit et de notre stratégie commerciale. Notre Super SUV Urus a été vendu à près de 5 000 unités, un chiffre qui se rapproche de notre volume de ventes total de 2018. Avec de nouveaux contenus et de nouvelles technologies, nos modèles de super voitures de sport V10 et V12 ont conservé leur succès sur le marché. Simultanément, nous avons encore accru notre notoriété élevée, en particulier auprès des jeunes générations, en multipliant notre audience sur les réseaux sociaux à plus de 40 millions. Tout cela est une véritable réussite d’équipe et je voudrais saisir cette occasion pour remercier chaque membre de l’équipe Lamborghini pour son inspiration et son dévouement envers notre marque, ainsi que notre actionnaire et notre groupe pour leur soutien continu. »

Lamborghini est une marque mondiale et les volumes de vente sont bien répartis entre les trois grandes régions. Avec 165 concessionnaires dans 51 pays, toutes les régions ont fixé un nouveau référentiel de vente en 2019 et ont contribué à la croissance totale des ventes par rapport à l’année précédente : EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) : 3 206 / +28%, Amérique : 2 837 / +45% et Asie-Pacifique : 2162 / +66%.

Avec 2 374 unités, les États-Unis restent le plus grand marché unique, suivis par la Chine continentale, Hong Kong et Macao (770), le Royaume-Uni (658), le Japon (641), l’Allemagne (562), le Moyen-Orient (387), le Canada (376 ) et l’Italie (370). Tous ces marchés ont considérablement augmenté les livraisons et marqué des niveaux de ventes historiques nationales.

Les deux gammes de modèles de super voitures de sport ont réalisé de bonnes performances commerciales. Les livraisons de la Lamborghini Aventador avec 1 104 unités sont encore exceptionnellement robustes. La Lamborghini Huracán, présentée sous le nom de Huracán EVO en 2019 avec un nouveau design et des technologies améliorées, s’est vendue à 2 139 unités.

En 2019, après seulement cinq ans de production, 14 022 Lamborghini Huracán sont sorties de la chaîne de montage, dépassant son prédécesseur la Gallardo qui a atteint le même volume de production en 10 ans, devenant ainsi la Lamborghini la plus performante de tous les temps en termes de ventes.

Comme prévu, une contribution substantielle à l’augmentation des ventes mondiales est venue du Super SUV Urus, le meilleur de sa catégorie. Au cours de sa première année complète de commercialisation, le nombre de ventes a augmenté de 182%, passant de 1 761 en 2018 à 4 962 unités vendues en 2019.

Au-delà des chiffres de vente, Lamborghini a surpassé tous les autres objectifs financiers clés en 2019.

Perspectives 2020

La société confirme une perspective confiante pour l’exercice 2020. Sur le plan technologique, Lamborghini a décidé de développer stratégiquement des variantes hybrides pour tous les modèles de voitures de sport de nouvelle génération.

Lamborghini reste confiant dans ses perspectives globales. Malgré les incertitudes géopolitiques croissantes, les prochaines élections présidentielles américaines et les éventuels défis tarifaires aux niveaux mondial et européen, les principaux dénominateurs économiques restent généralement positifs mais moins prévisibles. Avec une croissance continue attendue dans les grandes économies du monde et en raison de son portefeuille de produits jeunes et attrayants, Lamborghini s’attend à une nouvelle croissance des nouvelles dimensions des ventes unitaires et du chiffre d’affaires à moyen terme.

Photos : Lamborghini