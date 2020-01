Drag race entre Audi RS 3, RS 5 Sportback, S4 TDI Avant & RS 4 Avant B7

Le média britannique Carwow a réalisé un départ arrêté sur une piste d’aéroport entre 4 modèles sportifs d’Audi, dévoilant quelques surprises. C’est aussi l’occasion de voir celle qui s’arrête le plus rapidement.



Les modèles sportifs d’Audi sont de plus en plus puissants, notamment avec la généralisation des turbos et des boîtes automatiques. Généralement, les tests sont réalisés entre modèles concurrents d’une même catégorie et non entre modèles sportifs d’une même marque.

Ainsi 4 modèles emblématiques de la marque aux quatre anneaux se sont lancés pour une drag race étonnante et un freinage : Audi RS 3 Sportback vs Audi RS 5 Sportback et à côté Audi RS 4 Avant B7 vs Audi S4 TDI Avant.

Au final, pour chaque paire, les résultats sont étonnamment proches. Le plus surprenant est la légère avance du S4 TDI face au RS 4 Avant. Cela s’explique par le turbo sur le modèle diesel et son énorme couple de 700 Nm contre 430 Nm pour le V8 atmosphérique du RS 4.

Photo / Vidéo : Carwow