De nouvelles fonctions dans l’application ROADS de Porsche : qualité de l’air et voyages en groupe

L’application gratuite ROADS de Porsche permet à une communauté mondiale de conducteurs passionnés de découvrir, enregistrer et partager les plus beaux itinéraires de conduite du monde. ROADS bénéficie désormais de plus de fonctionnalités.

Alertes sur la qualité de l’air

Grâce à la coopération avec la start-up américaine ClimaCell, les utilisateurs reçoivent des informations détaillées sur la qualité de l’air sur leur trajet. ClimaCell est spécialisé dans les prévisions météorologiques hyper-locales et hyper-précises en utilisant des centaines de millions de capteurs dans le monde pour analyser la météo et la qualité de l’air. L’application ROADS utilise un simple système de feux de signalisation pour indiquer le niveau actuel de pollution sur l’itinéraire parcouru. Cette indication permettra aux conducteurs de décider s’ils doivent conduire avec leurs vitres baissées ou levées et de planifier les meilleurs endroits pour s’arrêter en cours de route en fonction de la qualité de l’air aux endroits exacts.

Organisation de voyages en groupe

De plus, ROADS offre désormais à ses utilisateurs la possibilité d’organiser des voyages en commun en groupe. Ainsi, d’un côté, les conducteurs passionnés peuvent trouver des personnes partageant les mêmes idées via l’application. D’un autre côté, les groupes existants peuvent gagner de nouveaux membres.

« ROADS consiste à créer plus de passion pour la conduite – que ce soit dans une Porsche ou dans tout autre véhicule. Avec la nouvelle fonction «tours», nous répondons au souhait de longue date de nos utilisateurs de pouvoir créer des circuits communs en quelques clics. Et avec la connaissance de la bonne qualité de l’air sur leur trajet, les conducteurs passionnés peuvent en profiter encore plus consciemment », déclare Marco Brinkmann, créateur de la plateforme ROADS au sein du département marketing digital de Porsche.

« ClimaCell est heureux de coopérer avec Porsche et de mettre en œuvre une fonctionnalité aussi importante dans l’application ROADS. Connaître la qualité de l’air qui nous entoure est essentiel pour prendre des décisions concernant notre santé et nous sommes heureux de la fournir aux conducteurs du monde entier », déclare Dan Slagen, directeur marketing de ClimaCell.

L’application ROADS gratuite développée par Porsche offre à chaque conducteur le bon itinéraire. Elle existe depuis 2019 et compte maintenant plus de 100 000 membres au sein de la communauté dans plus de 60 pays. L’application est disponible pour les appareils iOS sur l’App Store et prend en charge Apple CarPlay.

La coopération entre Porsche et ClimaCell a été créée dans le cadre de la StartUp Autobahn, la plus grande plateforme d’innovation ouverte en Europe. Elle met de jeunes start-ups de la scène technologique et de la mobilité en contact avec des entreprises établies. Porsche a récemment prolongé son partenariat avec la plate-forme pour trois années supplémentaires.

Photos : Porsche