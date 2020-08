Victoires pour les versions GT3 et GT4 de l’Audi R8 LMS

Le pilote Audi Sport Markus Winkelhock a remporté une victoire remarquable au Lausitzring avec une Audi R8 LMS, qui avait un nouveau système drive-by-wire au lieu de la colonne de direction éprouvée et testée dans l’ingénierie automobile.

Audi R8 LMS GT3

Victoire avec Space Drive : Markus Winkelhock a célébré sa première victoire au volant d’une Audi R8 LMS sans colonne de direction traditionnelle au Lausitzring. Le pilote Audi Sport faisait partie de l’une des trois équipes de pilotes qui étaient au départ de la série GTC Race avec le système Space Drive de Schaeffler Paravan. Au lieu d’une transmission mécanique de direction, un système drive-by-wire à sécurité intégrée est utilisé. Ce développement, essentiel pour les véhicules homologués pour la route conduits par des conducteurs handicapés et considéré comme une technologie clé pour la conduite autonome, prouve depuis l’année dernière sa capacité à travailler avec précision et fiabilité même sous les plus hautes exigences de la course.

Sous l’entrée de Space Drive Racing, l’équipe Phoenix Racing engage la voiture de course avec la technologie innovante. Winkelhock avait initialement terminé la course Goodyear 60 à la troisième place avec la pilote privée Carrie Schreiner. Lors des qualifications pour la première course de sprint, dans laquelle seuls les pilotes individuels s’affrontent, il a assuré la première place sur la grille avec une avance de près de trois dixièmes de seconde. Le pilote professionnel de 40 ans a remporté le sprint de 30 minutes 158 millièmes de seconde devant le pilote Mercedes Maximilian Götz, suivi du pilote Porsche David Jahn. Les trois pilotes sur le podium se sont appuyés sur le système Space Drive.

Trois podiums à la Slovaquie : l’équipe Duck Racing v ACR a remporté trois trophées avec l’Audi R8 LMS au deuxième tour de l’Eset V4 Cup en République Slovaque. Dans la course d’endurance d’une heure, le Tchèque Daniel Skalický a été le troisième meilleur participant de la catégorie GT3. Pour le premier sprint suivant, son compatriote Petr Kačirek a repris le cockpit et a fêté la deuxième place. Skalický est revenu sur l’Audi R8 LMS pour la deuxième course de sprint et a terminé la compétition en tant que troisième meilleur pilote GT3.

Audi R8 LMS GT4

Première victoire de l’équipe privée Audi : Daniel Díaz-Varela et Manel Cerqueda dans l’Audi R8 LMS GT4 ont célébré leur première victoire dans la série de courses GT Cup Open dans une course passionnante. Au deuxième tour au Castellet, l’Andorre Manel Cerqueda a assuré la première place sur la grille pour la première compétition. Au départ de la course, il est redescendu à la quatrième place, mais dans le deuxième tour, il a repris une place. Après la fin de tous les arrêts aux stands obligatoires au 16ème tour, Daniel Díaz-Varela, qui avait repris le cockpit, était déjà à la deuxième place.

Deux tours plus tard, l’Espagnol a pris la tête du circuit à grande vitesse du sud de la France. Après 25 tours de course, le Team Baporo Motorsport a remporté sa première victoire avec Audi à l’Open paneuropéen de la GT Cup avec une avance de 0,573 seconde. Dans le deuxième sprint, le duo de pilotes ibériques a pris la troisième place et était à nouveau la meilleure équipe amateur sur le terrain. Après quatre courses individuelles, les deux pilotes Audi sont troisièmes du classement général et mènent le tableau amateur de cinq points.

Triples deuxième place : au départ de la série de courses GTC Race, l’équipe privée T3-HRT-Motorsport a pris la deuxième place de sa catégorie à trois reprise avec l’Audi R8 LMS GT4. Dans la course Goodyear 60, Dominique Schaak et Antonio Citera ont partagé le cockpit, dans les deux courses.

Un trophée en Californie : lors de la deuxième manche du Trans Am West Coast Championship, l’Audi R8 LMS GT4 a réalisé un podium en Amérique. Sur le circuit de Sonoma, Natalie Decker a pris la deuxième place de la catégorie SGT dans la course de voitures de sport avec l’équipe N29 Technologies.

Photos : Audi