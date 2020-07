Des pneus Hankook en première monte sur le Porsche Taycan

Porsche a homologué pour son Taycan les pneumatiques Hankook Ventus S1 evo 3 ev, spécialement développés pour répondre aux besoins des véhicules électriques. Ils sont disponibles en deux tailles avec le marquage NF0 : 225/55 R19 XL 103Y à l’avant et 275/45R19 XL 108Y à l’arrière

« Nous sommes fiers que nos pneus équipent la toute première voiture de sport entièrement électrique de Porsche. L’équipement d’origine de sportives haut de gamme est d’ores et déjà une tradition chez Hankook. Nos ingénieurs ont su montrer qu’avec nos produits, nous sommes prêts à répondre aux nouvelles exigences du secteur des voitures de sport électriques, nous sommes ainsi parfaitement positionnés pour l’avenir », déclare Sanghoon Lee, président de Hankook Tire Europe.

La bande de roulement du pneu Hankook Ventus S1 evo 3 ev a été adaptée dans cette version ev (electric vehicle) pour Porsche afin notamment, de réduire d’environ trois décibels les bruits des pneumatiques qui peuvent être perçus comme gênants dans l’habitacle du véhicule compte tenu de l’absence de bruit moteur. Pour répondre aux exigences fortes de performance des voitures de sport électriques, ce nouveau pneumatique est doté d’un talon renforcé grâce à la technologie dite du « bead-packing », et offre une grande rigidité latérale pour une excellente tenue de route, même à grande vitesse.

« En travaillant sur le développement des pneus destinés au Porsche Taycan, notre équipe est entrée dans une nouvelle dimension et nous sommes fiers du résultat. Pour les ingénieurs qui travaillent sur l’équipement d’origine, un tel projet de développement représente un défi particulier – car solutionner les objectifs conflictuels en vue d’optimiser les différents critères de performance inhérents à un véhicule électrique comme cette sportive haute performance exige un haut niveau d’expertise et des technologies à la fine pointe du progrès », explique Klaus Krause, ingénieur et directeur du centre européen de recherche et développement de Hankook.

Pour répondre aux exigences spécifiques d’un véhicule électrique comme le Porsche Taycan, les ingénieurs de Hankook ont également découvert un nouveau processus de vulcanisation de la bande de roulement qui garantit un équilibre absolu entre température, temps et pression. En conséquence, le pneumatique Hankook Ventus S1 evo 3 ev atteint une durabilité supérieure de 30% à celle d’une bande de roulement standard. La résistance à l’abrasion a été améliorée de 5% par rapport au modèle classique, tandis que la résistance au roulement a été améliorée de 13% dans l’ensemble.

Photo : Hankook