Réouverture du musée Lamborghini et exposition du Sián Roadster

Automobili Lamborghini rouvre son musée, présentant de nombreux nouveaux développements mais surtout, signalant également un retour partiel à la normalité. Après sa fermeture en raison du Covid-19, le musée des technologies Lamborghini – MUDETEC – a rouvert ses portes le vendredi 10 juillet, pour accueillir les touristes et les passionnés de voitures et Lamborghini.

L’attraction principale coïncidant avec l’ouverture du musée est l’exposition de la nouvelle Lamborghini Sián Roadster. La super voiture de sport hybride à toit ouvert peut être vue exclusivement à l’intérieur du musée, jusqu’au dimanche 12 juillet.

Les modalités de visite ont changé après le confinement et, pour le moment, les visites du musée sont soumises à des dispositions spécifiques : le musée sera ouvert tous les jours (de 9h30 à 18h00) et l’entrée se fait uniquement sur réservation préalable, permettant des règles de sécurité relatives à la distanciation sociale et à la désinfection des espaces pour assurer la sécurité des visiteurs.

Le musée Lamborghini de Sant’Agata Bolognese – rebaptisé MUDETEC en avril dernier – est depuis longtemps un lieu de pèlerinage pour les passionnés et les amateurs de Lamborghini. À l’intérieur du musée, les visiteurs font un voyage à travers l’histoire du monde Lamborghini de ses débuts à nos jours, illustré par une série d’innovations et d’exemples d’excellence qui ont révolutionné non seulement Lamborghini mais tout le panorama automobile, créant de nouveaux concepts et jetant les bases des technologies futures.

Les visiteurs auront un aperçu des valeurs de Lamborghini et découvriront ses chefs-d’œuvre les plus emblématiques et révolutionnaires, le résultat de la contribution majeure et des investissements continus d’Automobili Lamborghini dans la recherche et le développement. Pionnier et innovant par tradition, Lamborghini a toujours regardé vers l’avenir, avec un œil sur le design et la technologie de demain.

Des véhicules historiques les plus emblématiques tels que la 350 GT, la Miura, la Countach et la LM002, à l’Asterion (concept car hybride) plus récent et exclusif, la Centenario et l’Aventador SVJ, les véhicules exposés racontent l’histoire de Automobili Lamborghini, marquée par la passion, l’ingénierie, la conception et le leadership dans l’application de la fibre de carbone et des composites forgés. Le musée explore également le monde de l’aérodynamique et de l’électronique, mettant en valeur les technologies de pointe récentes appliquées au Huracán et à l’Aventador, telles que le système d’aérodynamique actif ALA, la logique prédictive du système LDVI et l’interface utilisateur innovante.

La réouverture de MUDETEC coïncide également avec de nouvelles collaborations passionnantes. Le premier concerne le projet Architecture for Exhibition, développé par Automobili Lamborghini en partenariat avec Young Architects Competitions (YAC), une académie d’architecture basée à Bologne qui promeut des concours internationaux de design architectural et des programmes de formation pour les jeunes architectes. Les jeunes stagiaires auront la chance unique de travailler sur la conception 2021 de MUDETEC, sous la supervision de Giuseppe Zampieri, fondateur de la succursale David Chipperfield Architects à Milan, et avec le soutien de certains architectes internationaux de premier plan.

Dans un autre projet collaboratif, certaines pièces de la collection MUDETEC seront présentées à la Cité de l’Automobile, le plus grand musée automobile du monde, situé en France, à Mulhouse, en Alsace. L’exposition, qui se déroule du 9 juillet 2020 au 10 janvier 2021, mettra l’accent sur Automobili Lamborghini pour la première fois de son histoire. Il racontera aux visiteurs l’histoire de la marque en soulignant le caractère unique des voitures Lamborghini et les rêves qui ont inspiré la marque et ses passionnés au fil des ans. Des premiers modèles visionnaires aux voitures les plus récentes et les plus innovantes, l’exposition raconte l’histoire de Lamborghini et tous les succès remportés au fil des ans. En plus des véhicules, une multitude de documents d’archives seront également exposés.

Photos : Lamborghini