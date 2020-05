Des Porsche 911 en chocolat à manger

Les miniatures Porsche connaissent un très grand succès depuis des dizaines d’années et à différentes échelles, allant du 1:160 au 1:8, en différents matériaux dont la résine et le Zamac. Mais aussi en chocolat à manger… Si vous êtes gourmand et passionnés de Porsche 911, il vous est possible d’en acheter sur un site spécialisé dans le chocolat.

Si vous aimez le chocolat ou si vous souhaitez faire plaisir à quelqu’un, vous pouvez offrir une miniature de Porsche 911 en chocolat à deux échelles via le site allemand Chocolissimo.fr proposant divers modèles Porsche.

En 2018, nous avions découvert et goûté une miniature de Porsche 911 Carrera 2 Type 964 en chocolat, fabriquée par Heilemann Confiserie et vendue au Porsche Museum. En plus de l’originalité, la qualité du chocolat est aussi présente.

Si vous ne pouvez pas vous rendre chez Porsche, l’alternative Chocolissimo est intéressante permettant d’acheter différentes Porsche 911 en coupé et en cabriolet : 964 et 996.

La longueur des modèles de 125 g est d’environ 16 cm pour ceux au 1:28. Un modèle plus petit de 50 g est aussi proposé.

Plusieurs packagings sont disponibles, de la simple boîte en plastique transparent entourée d’un ruban cadeau ou la très belle boîte en bois clair pouvant être personnalisée lors d’un cadeau.

Chaque voiture est réalisée en chocolat au lait avec des détails soignées en chocolat blanc.

Photos : Chocolissimo