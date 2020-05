IMSA iRacing Pro – Podium pour Porsche sur le Virginia International Raceway

Porsche a remporté un autre succès lors de la cinquième manche de la série IMSA iRacing Pro sur le Virginia International Raceway virtuel à Alton (États-Unis). Le pilote Néo-Zélandais Shane van Gisbergen a terminé la course de 90 minutes à la deuxième place au volant de la Porsche 911 RSR n°97.

Le pilote d’usine Laurens Vanthoor a été victime de malchance. Après une solide performance lors des qualifications, le champion en titre du véritable championnat IMSA WeatherTech SportsCar a été projeté loin après avoir touché une autre voiture au premier tour. L’Américaine Shinya Mishimi a réalisé un autre parcours impressionnant pour terminer quatrième au volant de sa Porsche 911 RSR n°86.

Van Gisbergen, l’une des grandes stars du Championnat d’Australie des Supercars, avait repris la course virtuelle depuis la cinquième place sur la grille avec la Porsche 911 RSR engagée par l’équipe AIM Vasser Sullivan. Sur la distance de la course, le pilote expérimenté de voitures de tourisme n’a pas eu de problèmes et, avec patience et supervision, a maintenu un cap régulier vers le podium. Peu avant la fin de l’avant-dernière manche du IMSA iRacing Pro Series, le pilote de 31 ans d’Auckland a profité de plusieurs incidents parmi les favoris pour finalement prendre franchir la ligne d’arrivée en deuxième position après 50 tours, à seulement 4,957 secondes derrière le vainqueur.

Pour le pilote d’usine Porsche Vanthoor, le rêve de marquer un résultat de premier plan dans la compétition de course virtuelle sur le circuit de 5,26 kilomètres, traditionnellement raide, a été brisé dès le début. À partir de la quatrième place sur la grille, le pilote belge a été victime d’un incident au premier tour et a reculé à la 34ème place. Mettant une charge pleine d’entrain, Vanthoor remonta à la douzième place à mi-chemin, seulement pour avoir fait un arrêt au stand et des réparations de dégâts ultérieures ont gâché son bon travail. Le Belge de 29 ans, qui vit dans la ville allemande de Waiblingen, a terminé sa course à la 38ème position.

Résultats des participants Porsche

2. Shane van Gisbergen (NZ), Porsche 911 RSR #97, 50 tours

4. Shinya Michimi (USA), Porsche 911 RSR #86, 50 tours

11. Corey Lewis (États-Unis), Porsche 911 RSR #48, 50 tours

12. Benjamin Waddell (USA), Porsche 911 RSR #98, 50 tours

20. Kyle Masson (États-Unis), Porsche 911 RSR #38, 50 tours

27. Michael de Quesada (USA), Porsche 911 RSR #14, 48 tours

29. Scott Hargrove (CDN), Porsche 911 RSR #92, 47 tours

33. Robert Wickens (CDN), Porsche 911 RSR #9, 41 tours

34. AJ Allmendinger (États-Unis), Porsche 911 RSR #60, 36 tours

35. James Vance (CDN), Porsche 911 RSR #32, 33 tours

38. Laurens Vanthoor (B), Porsche 911 RSR #912, 29 tours

39. Riley Dickinson (États-Unis), Porsche 911 RSR #53, 28 tours

41. Parker Chase (États-Unis), Porsche 911 RSR #19, 27 tours

Photos : Porsche