Digitalisation de la maintenance de la production Audi via une application

A ce jour, quelque 150 membres du personnel de maintenance de l’usine Audi d’Ingolstadt travailleront en numérique. L’application «Audi Mobile Maintenance» les aidera à effectuer à l’avenir des travaux de maintenance encore plus rapidement et plus efficacement.

Chaque fois que l’équipement de production doit être entretenu ou signale un défaut, les experts en maintenance sont nécessaires. L’objectif est de perdre le moins de temps possible et de remettre en marche rapidement les équipements afin que la production automobile puisse se poursuivre en douceur. Pour ce faire, le personnel de maintenance a besoin de beaucoup d’informations qui n’étaient pas auparavant disponibles en totalité et en un coup d’œil.

L’application «Audi Mobile Maintenance» change tout cela. Elle informe le personnel de maintenance de manière instantanée et entièrement automatique des défauts d’un système. Par le biais de notifications push, l’application leur fournit toutes les informations pertinentes pour leur travail en temps réel : Quel équipement dans quelle salle est affecté? Dans quel entrepôt une pièce détachée est disponible? Et un autre employé y fait-il déjà face? Toutes ces informations peuvent être consultées dans l’application en quelques clics. Il en résulte une plus grande transparence, des chemins plus courts, des processus plus rapides et une haute qualité des données, car les défauts et les étapes de travail effectués sont enregistrés numériquement sur site par le personnel de maintenance. Cela permet également d’économiser du papier pour la rédaction de rapports. À l’avenir, toutes les données seront toujours accessibles à l’ensemble de l’équipe en détail grâce à la technologie mobile.

L’application «Audi Mobile Maintenance» a été développée par une équipe intersite de l’équipe informatique du constructeur. Le personnel de maintenance a déjà travaillé occasionnellement avec l’application pendant plusieurs mois à titre d’essai dans l’assemblage de l’usine d’Ingolstadt ainsi que dans l’atelier de peinture de l’usine de Neckarsulm. L’application sera également déployée dans les mois à venir. Elle devrait également être utilisée dans d’autres usines Audi.

Photos : 4Legend.com