Rétromobile 2020 – Audi R8 LMP 900 #405 : 2ème aux 24 Heures du Mans 2000

L’Audi R8 LMP900 châssis 405 – arrivée seconde aux 24 Heures du Mans 2000 sous le numéro 9 avec la couleur jaune – était présente au salon Rétromobile 2020.

Développée pour les 24 Heures du Mans 2000, la nouvelle Audi R8 a été conçue en interne par Wolfgang Appel et Michael Pfadenhauer. Construite par Dallara, l’Audi R8 LMP 900 (Le Mans Prototype Classe 900) a succédé à la première voiture de course spécialement construite pour l’endurance et notamment pour la course mancelle : l’Audi R8R de 1999.

Audi a fait sensation en juin 1999 en engageant pour la première fois une voiture de course aux 24 Heures du Mans. 4 voitures étaient au départ : deux Audi R8R (la version roadster par Audi Sport Team Joest) et deux R8C (la version coupé par Audi Sport UK). L’Audi R8R n°8 a terminé la course sur le podium à la troisième place, suivie par la n°9 à la 4ème place : un début prometteur pour le constructeur aux quatre anneaux.

Se servant de l’expérience au Mans et en ALMS, Audi a développé une nouvelle voiture plus performante, motorisée par un V8 biturbo de 3,6 litres développant 610 ch.

La première apparition en publique de l’Audi R8 châssis 405 a été lors de premiers tests au Mans en avril 2000 avec l’Audi Sport Team Joest où la R8 a enregistré le temps le plus rapide pendant ces tests.

Avec sa couleur grise et jaune ainsi que le numéro 9, elle a ensuite gagné la pole position lors des qualifications des 24 Heures du Mans après avoir réalisé le tour le plus rapide. Pilotée par Alan McNish, Stéphane Ortelli et Laurent Aiello, elle a terminé sur le podium à la seconde place. Ces deux autres sœurs engagées par l’Audi Sport Team Joest sont arrivée 1ère (n°8) et 3ème (n°7), offrant à Audi un légendaire triplé.

Après le Mans,elle a participé aux 1000 km du Nürburgring et a treminé à la 3ème place avec l’équipage constitué par Frank Biela et Emanuelle Pirro.

Audi Sport Team Joest a ensuite remis cette Audi R8 à l’autre équipe d’usine Audi Sport North America afin de participer au championnat ALMS (American Le Mans Series). Elle a remporté de nombreux podiums avec les pilotes Frank Biela et Emanuelle Pirro. Le pilote Tom Kristensen a assuré à cette Audi une 2ème place au Petit Le Mans.

En 2001, elle fut de nouveau engagée en ALMS, cette fois-ci par Champion Racing et pilotée par Andy Wallace, Johnny Herbert, Ralf Kelleners et Dorsey Schroeder. Durant cette saison réussie, elle est arrivée 3ème à Sebring et est montée sur de nombreux autres podiums. Elle a ensuite pris sa retraite.

Photos : 4Legend.com