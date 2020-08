DTM – Rast et Müller franchissent la ligne d’arrivée côte à côte au Lausitzring avec Audi

Dans une course spectaculaire le dimanche 16 août 2020, le défenseur du titre René Rast de l’Audi Sport Team Rosberg et le leader du championnat Nico Müller de l’Audi Sport Team Abt Sportsline ont franchi la ligne d’arrivée côte à côte dans leurs voitures Audi RS 5 DTM. 0,089 seconde séparait les deux pilotes Audi. La dernière fois que le DTM a vu une fin de course aussi serrée, c’était il y a 24 ans.

« La course a été plutôt divertissante », a déclaré René Rast, qui a dû se battre pour sa première victoire de la saison – en particulier contre le poleman Robin Frijns. Les deux partenaires de la marque se sont affrontés dans le premier virage après le départ. « J’ai dû traverser l’herbe dans le 1er virage, et ensuite, le combat avec Robin a été assez dur. Nous nous sommes opposés tôt pour réagir à un dégagement de Robin et Marco (Wittmann). Je savais que Nico finirait par arriver avec des pneus plus frais. Notre stratégie a été courageuse et elle est devenue assez serrée, mais heureusement, cela a fonctionné pour nous. »

Nico Müller n’a pas pris un départ parfait de la deuxième place sur la grille. « Il y avait plus d’adhérence que ce à quoi je m’attendais », a déclaré le Suisse. « Quand René et Robin ont fait du rallycross devant moi, j’ai brièvement eu une vue dégagée. Mais je suis arrivé sur la ligne extérieure dans le virage 3. En conséquence, Marco Wittmann m’a doublé et je suis retombé en quatrième position. Après cela, c’était un travail difficile, mais nous avons plutôt bien géré la course. »

Après un long premier relais, Müller est revenu sur la piste en septième position, rattrapant rapidement position après position et, avec les pneus plus frais, a finalement poursuivi le leader René Rast. « En fin de compte, il ne manquait qu’un tiers de la longueur de la voiture pour la victoire », a déclaré Müller. « Hier, la course semblait être une éternité – aujourd’hui, j’ai prié pour qu’elle dure un tour de plus. »

Le coéquipier de Müller, Robin Frijns, est parti de la pole position pour la troisième fois dans la quatrième course DTM de l’année. « Je ne m’y attendais pas avant le début de la saison », a déclaré le Néerlandais. « Les performances en qualifications sont excellentes, mais nous devons encore travailler sur notre rythme de course. » Après un arrêt au stand précoce, Frijns a d’abord été dépassé par René Rast, plus tard par Nico Müller et deux tours avant la fin de la course également par Marco Wittmann.

Mike Rockenfeller de l’Audi Sport Team Phoenix a couru juste derrière Nico Müller pendant longtemps, mais a été heurté au peloton après son arrêt au stand. De dixième place, ‘Rocky’ s’est frayé un chemin vers la cinquième position. Son coéquipier Loïc Duval n’a eu aucun contact radio avec son équipe pendant toute la course et a terminé huitième après de dures batailles.

Après avoir terminé sixième la veille, Ferdinand Habsburg a marqué un autre point pour l’équipe cliente WRT Team Audi Sport terminant à la dixième place. Dimanche, l’Autrichien a impressionné avec la quatrième place lors des qualifications.

Jamie Green a subi un sort similaire à Loïc Duval samedi : le Britannique n’a soudain pas pu changer de vitesse après de durs combats et a dû arrêter sa voiture.

« Une course ne peut guère être plus excitante », a déclaré Dieter Gass, responsable d’Audi Motorsport. « Il y a eu des batailles très difficiles tout au long de la course et jusqu’au dernier tour, il n’était pas vraiment évident de savoir qui allait gagner. C’était extrêmement serré entre René et Nico. Je suis heureux que nous ayons réussi à décrocher une autre victoire de un contre deux et que nous ayons montré une performance extrêmement solide en qualifications également avec les six premières positions sur la grille. En DTM, vous ne devez tout simplement jamais cesser de vous améliorer. J’ai déjà hâte d’être ici au week-end prochain. »

Samedi 22 et dimanche 23 août 2020, le DTM disputera deux autres courses au Lausitzring – puis sur la piste légèrement plus longue. Nico Müller mène le classement des pilotes après quatre des 18 courses programmées avec 100 points d’avance sur René Rast (61) et Robin Frijns (58). Audi Sport Team Abt Sportsline mène le championnat par équipes avec 158 points d’avance sur Audi Sport Team Rosberg (95) et Audi Sport Team Phoenix (58). Le score au championnat des constructeurs entre Audi et BMW est de 283 contre 107.

Photos : Audi