Porsche Digital ouvre un bureau en Espagne

Avec un nouveau bureau à Barcelone, la filiale numérique de Porsche AG étend son réseau international pour le développement de modèles commerciaux numériques. L’accent sera mis sur l’expansion, le développement et la mise en œuvre continus de services à la clientèle en ligne et de solutions de haute technologie existants et nouveaux dans le secteur automobile.

Un nouveau site à Barcelone

Le site de Barcelone est exploité conjointement par Porsche Digital avec la filiale de Seat ‘SEAT:CODE’. Les équipes des deux sociétés sont composées de chefs de produit, de développeurs de logiciels, d’experts en technologie et de concepteurs UX. À l’avenir, ils développeront et mettront en œuvre des projets numériques en étroite coopération.

« Nous sommes très heureux d’élargir notre réseau international avec SEAT:CODE », déclare Stefan Zerweck, directeur de l’exploitation de Porsche Digital. « Notre objectif est d’exploiter de manière stratégique et proactive les opportunités de la numérisation pour Porsche. Par conséquent, le développement et l’expansion d’un écosystème d’innovation mondial sont essentiels. À Barcelone, nous voyons une excellente opportunité d’attirer plus de talents dans notre organisation. »

Barcelone est l’un des plus grands pôles d’innovation d’Europe et est réputée pour sa technologie exceptionnelle et son paysage de développeurs. L’emplacement de Porsche Digital et de SEAT: CODE devrait être considérablement élargi dans les années à venir. D’ici fin 2020, une trentaine de salariés devraient travailler dans le centre-ville.

Sebastian Grams, directeur informatique de Seat et membre du conseil d’administration de SEAT:CODE, souligne que « SEAT:CODE est notre ‘machine numérique’ pour créer des produits et des solutions numériques pour SEAT et pour le groupe Volkswagen. Travailler en collaboration avec Porsche Digital nous permettra de partager nos connaissances, la collaboration et le coworking. »

Environ 160 employés travaillent sur sept sites dans le monde

Porsche Digital est la forge technologique et numérique du constructeur de voitures de sport basé à Zuffenhausen. Sa tâche principale est de trouver et de mettre à l’échelle de nouveaux modèles commerciaux numériques et d’optimiser les produits existants. À cette fin, la filiale à 100% de Porsche AG développe des produits et services numériques, conçoit des solutions industrielles technologiquement excellentes et joue un rôle moteur dans l’écosystème numérique.

Y compris le nouveau bureau de Barcelone, trois sites en Europe et quatre autres bureaux en Israël, en Chine et aux États-Unis forment le réseau mondial d’innovation de Porsche Digital. Les centres de développement numérique se trouvent à Ludwigsburg, Berlin, Tel Aviv, Shanghai, Atlanta et la Silicon Valley. En juillet 2020, Porsche Digital a déménagé son bureau de la Silicon Valley de San José directement au cœur de la région à Palo Alto.

Photos : Porsche