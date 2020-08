DTM – Une nouvelle victoire du pilote Audi Nico Müller au Lausitzring

Trois courses, trois victoires : Nico Müller est l’homme du moment en DTM. Après sa double victoire lors de l’ouverture de la saison à Spa, le pilote suisse a également remporté la course du samedi 15/08/2020 au Lausitzring pour Audi. Son coéquipier Robin Frijns a complété le succès de l’Audi Sport Team Abt Sportsline avec la troisième place.

Nico Müller est le premier pilote à remporter les trois premières courses d’une saison DTM. En deux saisons, le Suisse est invaincu pour pas moins de quatre courses. « Le succès d’aujourd’hui est en grande partie dû à mon équipe », a déclaré Müller. « Parce que je participais à la finale de la Formule E à Berlin, je n’ai pas pu faire partie de la préparation habituelle du week-end de course. Les gars ont fait un méga boulot, m’ont expliqué ce que je dois rechercher ici et m’ont donné une voiture fantastique. J’ai pris un bon départ, j’ai pu rester devant par la suite et ramener la victoire à la maison. Je suis très heureux. »

Après avoir réalisé les meilleurs temps lors des deux séances d’essais libres du vendredi, Müller a pris le départ de la première des deux courses au Lausitzring en deuxième position sur la grille. Le Suisse a immédiatement pris la tête au départ et a pu le prolonger à 7,5 secondes. « Ensuite, il y a eu une zone lente et deux voitures qui roulaient devant moi ont roulé si lentement que j’ai presque perdu tout mon avantage. Sheldon (van der Linde) était presque accroché à mon pare-chocs après. Heureusement, j’ai pu repartir », a déclaré Müller, qui a également signé le meilleur tour de la course.

Son coéquipier Robin Frijns a obtenu la pole position, tout comme lors de l’ouverture de la saison à Spa. « Je ne m’attendais pas à cela car vendredi, j’étais à quatre dixièmes de seconde de Nico, mais nous avons travaillé dur pendant la nuit », a déclaré le Néerlandais. « Lorsque vous terminez sur le podium, vous ne pouvez jamais vous plaindre. Les dix premiers tours, je me suis senti vraiment à l’aise. J’ai pu faire pression sur Nico. Mais après dix tours, mes pneus semblaient s’user plus que les autres. Nous devons changer cela pour demain. »

Le troisième meilleur pilote Audi était Ferdinand Habsburg de l’équipe cliente WRT Team Audi Sport à la sixième place. L’Autrichien a résisté avec véhémence aux attaques de René Rast dans les phases finales. Le champion DTM de l’Audi Sport Team Rosberg a connu un samedi difficile. « Je ne me souviens pas d’avoir eu une journée aussi difficile en DTM au cours des deux ou trois dernières années », a déclaré Rast, qui a terminé septième. « Nous n’avons tout simplement pas de rythme ici jusqu’à présent. »

Jamie Green (Audi Sport Team Rosberg) et la recrue DTM Harrison Newey (WRT Team Audi Sport) ont également marqué des points aux positions huit et dix.

Audi Sport Team Phoenix a eu beaucoup de malchance. Loïc Duval a marqué un point pour la troisième place sur la grille et s’est battu pour un podium en course avant que le Français ne se retire avec un problème de transmission. Une pénalité de 30 secondes après la course a été infligée à Mike Rockenfeller pour avoir dépassé la limite de vitesse dans la zone lente.

« Les performances de Nico aujourd’hui étaient vraiment exceptionnelles », a déclaré Dieter Gass, directeur d’Audi Motorsport. « Seule la zone lente pourrait le ralentir. Mais même là, il est resté cool et confiant. Il était clairement le pilote le plus rapide du peloton aujourd’hui et mérite absolument la victoire. C’était la dixième victoire consécutive de l’Audi RS 5 DTM. Cela ne s’est jamais produit auparavant en DTM. Tout le monde chez Audi Sport peut en être fier. Mais nous avons également vu une course compétitive de tout le monde. Il y a eu de nombreux combats. C’est exactement ce que les spectateurs veulent voir. Bien sûr, nous espérons que nous pourrons également conserver notre bonne forme demain. »

La deuxième course du circuit de sprint de Lausitzring débutera dimanche à 13h30.

Photos : Audi