Pascal Wehrlein devient pilote régulier de l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E

Pascal Wehrlein participera au Championnat du Monde ABB FIA Formula E 2020/2021 pour Porsche. Le pilote de 25 ans rejoindra André Lotterer dans le duo de pilotes pour la 7ème saison de Formule E, remplaçant Neel Jani dans ce rôle. Pascal Wehrlein a participé à 17 courses dans la série de courses entièrement électriques à ce jour. Il a récolté 72 points, décroché la pole position et décroché une place sur le podium lors de sa première saison en 2018/19 lorsqu’il a terminé deuxième de l’E-Prix de Santiago. Le pilote né à Sigmaringen a déjà célébré des succès dans d’autres séries de courses internationales.

Le nouveau pilote de l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E a acquis sa première expérience en karting. Pascal Wehrlein a fait ses débuts dans l’ADAC Formula Masters en 2010 et a remporté le titre un an plus tard. Après avoir terminé deuxième de la Formule 3 European Series en 2012, il a participé à des courses de voitures de tourisme dans les années qui ont suivi. Entre 2013 et 2015 et en 2018, Wehrlein a disputé le championnat allemand des voitures de tourisme (DTM), où il a célébré trois victoires. Il est entré dans l’histoire en remportant le titre en 2015, quand à l’âge de 20 ans, il est devenu le plus jeune champion de DTM de tous les temps. Wehrlein a couru pour Manor et Sauber en Formule 1 en 2016 et 2017.

Fritz Enzinger (vice-président Porsche Motorsport) : « Nous sommes ravis d’accueillir Pascal dans la famille Porsche. Il a acquis une grande expérience dans différentes séries de courses à son jeune âge, où il a toujours brillé. Nous remercions également Neel Jani pour son engagement exceptionnel. Il a joué un rôle important dans le développement de notre projet de Formule E et a ainsi grandement contribué aux succès de l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E cette saison. Neel restera avec Porsche. Nous le reverrons très bientôt en action dans de futurs projets de sport automobile, ce dont je suis très heureux. Avec Pascal et André, nous aurons deux pilotes de Formule E expérimentés et de haut niveau dans le Championnat du Monde ABB FIA Formula E 2020/2021, qui ont tout ce qu’il faut pour célébrer de nouveaux succès. »

Pascal Wehrlein (pilote d’usine Porsche) : « C’est un grand honneur pour moi de représenter Porsche au Championnat du Monde ABB FIA Formula E 2020/2021. J’ai toujours suivi l’histoire unique du sport automobile de la marque. J’ai un immense respect pour la légendaire histoire à succès de Porsche. Désormais, devenir pilote d’usine pour la TAG Heuer Porsche Formula E Team est une opportunité fantastique. Je tiens à remercier tout le monde chez Porsche pour cette opportunité incroyable et pour la confiance en mes compétences. Maintenant, j’ai hâte de faire connaissance avec l’équipe et de commencer à travailler à Weissach le plus rapidement possible. »

Carlo Wiggers (Directeur Team Management & Business Relations Porsche Motorsport) : « Nous sommes ravis d’accueillir Pascal chez Porsche Motorsport. Un pilote de Formule E expérimenté rejoint nos rangs qui est non seulement rapide, mais qui convient également à notre équipe et à notre marque dans son ensemble. Neel a grandement contribué au voyage jusqu’à présent en Formule E. Son engagement et sa volonté de transmettre le cockpit de Formule E montrent qu’il est un grand sportif. Le succès de l’équipe et de Porsche est notre priorité à tous. C’est pourquoi nous sommes ravis que Neel reste l’un d’entre nous. Il est maintenant temps pour Pascal de se plonger rapidement dans le monde de Porsche. »

Photos : Porsche