Goodyear se prépare pour ses débuts en ELMS dans les catégories LMP2 et LMGTE

Goodyear fera ses débuts en tant que fournisseur de pneus pour l’European Le Mans Series (ELMS) ce week-end alors qu’il travaille aux côtés des meilleures équipes des catégories LMP2 et LMGTE lors des 4 Heures du Castellet 2020.

Technologie exclusive pour l’ELMS

La toute dernière technologie de pneus de Goodyear sera présentée sur cinq prototypes LMP2 et sur chaque voiture dans le domaine LMGTE tout au long de la saison ELMS, qui se déroulera sur cinq courses jusqu’en novembre 2020. Les meilleures équipes LMP2 du Championnat du Monde d’Endurance FIA ​​gagnent sur les pneus Goodyear depuis l’année dernière, mais ce week-end sera la première fois que des voitures LMGTE courront sur les pneus de course Goodyear Eagle F1 SuperSport.

Les quatre équipes LMP2 qui utiliseront des pneus Goodyear en ELMS sont : Panis Racing, BHK Motorsport, Thunderhead Carlin Racing et Algarve Pro Racing. Cette dernière équipe engagera deux voitures et a récemment conclu un partenariat avec Goodyear, mettant bien en évidence la marque sur ses deux voitures.

Les cinq voitures utiliseront les mêmes spécifications de pneus éprouvées en course qu’en WEC, fournissant des données et des retours précieux aux équipes des deux championnats de haut niveau. L’entrée dans l’ELMS s’appuie sur une première saison WEC réussie qui a jusqu’à présent inclus six podiums et une victoire aux 4 Heures de Shanghai en novembre 2019 pour les équipes partenaires Jota Sport et Jackie Chan DC Racing.

Mike McGregor, Manager Sales, Testing & Track Support, Goodyear Racing, explique l’importance de l’ELMS dans le développement des pneus : « L’ELMS est un terrain d’essai fantastique pour tester la dernière génération de pneus de course haute performance car les voitures LMP2 de 600 ch produisent des niveaux élevés de l’appui sur cinq circuits standard de Formule 1, fournissant des tests approfondis sur le composé de pneu et les performances. Les retours fournis par les équipes ELMS tout au long de la saison soutiendront le développement des pneus pour les équipes Goodyear au WEC. Dans ELMS, nous fournirons trois spécifications de pneus : A, B et C. Les pneus seront constitués respectivement de soft, medium et medium-plus, chaque équipe utilisant deux des trois spécifications à chaque course. »

Des pneus Goodyear en catégorie LMGTE

Goodyear est désormais également le seul fournisseur de pneus de la catégorie LMGTE, fournissant des supercars basées sur des véhicules de série avec des pneus de course Goodyear Eagle F1 SuperSport dans les spécifications medium-soft et medium-plus.

Neuf voitures sont répertoriées pour l’événement de ce week-end avec une variété supplémentaire provenant de l’ajout récent d’une Aston Martin Vantage AMR. Les équipes restantes de toute la saison utiliseront des Porsche 911 RSR ou Ferrari 488 GTE Evo.

Le développement des pneus Goodyear est axé sur la cohérence, les performances et la durabilité de tous les modèles de voitures LMGTE éligibles; une considération importante étant donné les qualités uniques et les variations de chaque voiture construite selon ces réglementations.

La saison ELMS débutera dimanche 19 juillet avec les 4 Heures du Castellet dans le sud de la France. Après cela, la série proposera de nouvelles courses de quatre heures à Spa-Francorchamps, Barcelone, Monza et Portimao. De nombreuses équipes participeront également aux 24 Heures du Mans en septembre 2020.

Photos : Goodyear / Clément Marin